Ariana Grande lanza 'Christmas & Chill', su EP de Navidad

Durante toda la semana Ariana Grande ha ido compartiendo teasers de su nuevo EP en las redes sociales para ver qué pensaban sus fans, y éstos, cada vez que la artista compartía algo nuevo, se revolucionaban.

Pues bien, ¡la Navidad ya ha llegado para los fans de Ariana Grande!

La cantante por fin ha sacado su EP navideño Christmas & Chill. Este trabajo sigue a los que Ariana ya publicó alrededor de estas fechas en 2013 y 2014 llamados Christmas Kisses y Santa Tell Me.

Pero Christmas & Chill es diferente a los demás, porqué esta vez Ariana ha apostado por la originalidad ¡con 6 canciones totalmente nuevas!

¿Preparado para escuchar Wit It This Christmas, December, True Love, Winter Things, Intro y Not Just One Christmas?