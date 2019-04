Asesinado a tiros el rapero Nipsey Hussle en una tienda de Los Ángeles

El tiroteo se producía sobre las 15:20 en el exterior la tienda The Marathon Clothing Store, perteneciente al fallecido Hussle. Menos de una hora antes de que se produjeran los hechos, el mismo rapero compartía un tuit en el que podemos leer: : “Tener enemigos fuertes es una bendición”

Nipsey Hussle, cuyo verdadero nombre era Ermias Asghedom, tenía 33 años y dos hijos. Habiendo crecido en ese mismo barrio, Hussle estuvo metido en el mundo de las bandas. En 2005, grabó sus primeros temas y en 2009 lanzó su primer singe, 'Hussle In The House', donde hablaba de la banda Rolling 60s Crips. En 2018 fue nominado a Mejor Álbum de rap en los Grammy, y había colaborado con otros raperos de la talla de Snoop Dogg, Tyga o Problem.

Sobre el submundo de las bandas callejeras, llegó a hablar así para una publicación: "Creo que soy un embajador. No para darme importancia, pero creo que aparte de Snoop (Dogg) no conozco a nadie más que estuviera activo en la mierda de las bandas. No soy el negrata más duro, no es eso lo que quiero decir. Pero estábamos ahí de verdad, era nuestro día a día".

Los Ángeles Times recogían también estas declaraciones durante una entrevista: "Nos enfrentábamos a la muerte, a asesinatos. Era como vivir en una zona de guerra, donde la gente muere y todo el mundo es un poco inmune. Creo que lo llaman estrés postraumático, cuando la gente ha pasado mucho tiempo en la guerra. Creo que Los Ángeles sufre de eso, porque no es normal, y sin embargo pasado un tiempo lo asumimos como si lo fuera".

A pesar de la fama, Hussle decidió invertir en el barrio que le vio crecer, donde montó negocios para estimular el empleo local. Uno de ellos, la tienda de ropa The Marathon Clothing Store, donde ha sido asesinado. Descansa en paz.

Son muchos los cantantes y otras celebridades que han lamentado la muerte de Hussle a través de las redes sociales: