Así es Carlos Higes, representante de España en Eurovisión Junior 2022 y exconcursante de La Voz Kids

La ilusión de Aitana al conseguir a Carlos Higes tras cantar ‘This is me’ en ‘La Voz Kids’ // Roberto Sastre

Se llama Carlos Higes, es de Valencia, tiene 11 años y es el representante de España en Eurovisión Junior 2022. El joven cantante viajará a Ereván (Armenia) para participar en la final del certamen que se celebra el domingo 11 de diciembre.

Su nombre, que se dio a conocer este lunes 3 de octubre, fue elegido en un casting presencial en el que participaron 10 niños y niñas, seleccionados de entre un total de 95 que se presentaron al casting abierto en agosto, como señala la web de TVE.

"No me lo creía. Me pellizqué para ver si era real. Estoy en una burbuja", dijo al conocer su elección.

Higes convenció al jurado tras pasar un casting en el que todos los participantes tenían que versionar dos temas. Los suyos fueron Eco, de Xeinn, y Tacones rojos, de Sebastián Yatra, su cantante favorito.

Concursante de 'La Voz Kids'

El nombre, la cara y la voz de Carlos Higes te suenan seguro porque este joven cantante valenciano de 11 años fue concursante la última edición de La Voz Kids, donde llegó a la semifinal.

Higes, del equipo de Aitana, cerró su paso por el programa cantando una emocionante versión de Manos de tijera, de Camilo, que terminó entre lágrimas, desbordado por la emoción.

Los vídeos de su paso por el programa de Antena 3 y las reacciones de los coaches y sus asesores se han viralizado a raíz de su elección. A Sebastián Yatra, que lo define como su cantante favorito, lo dejó varias veces con la boca abierta.

El día que cantó en armenio en 'La Voz Kids'

Del paso de Carlos Higes por La Voz Kids se han destacados las reacciones de los coachs, su voz prodigiosa y, sobre todo, esta actuación. Carlos Higes cantó Colours of your dream en armenio en las audiciones a ciegas.

Carlos contó en el programa que sentía una conexión especial con el país y que conocía algunas palabras y canciones en armenio. Una de ellas es la citada Colours Of Your Dream, con la que la joven Karina Ignatyan representó a Armenia en Eurovisión Junior 2019 quedando en novena posición. Las caras de Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra al escuchar su voz lo dicen todo.

El lado más personal de Carlos Higes

Carlos Higes nació el 15 de septiembre de 2011 en Valencia. Con 11 años, actualmente estudia 6º de Educación Primaria. Sus asignaturas favoritas son Ciencias Naturales, Lengua y Francés.

A esto hay que sumar su gusto por la música y su formación en esta materia. Actualmente estudia canto y piano.

Entre sus pasiones también se incluyen el baile y el deporte. Además, según la web de RTVE, también ha hecho incursiones en la interpretación y la moda.

¿Qué canción cantará en Eurovisión Junior 2022?

Carlos Higes es el representante de España en Eurovisión Junior 2022 pero lo que se desconoce es con qué canción lo hará.

El cantante, que competirá en una final con 15 niños, debe esperar para conocer su tema. RTVE está actualmente inmersa en el proceso de selección de la canción más adecuada para la voz de Higes.

Según señala el ente público, "ha recibido un total de 247 temas para participar en Armenia" y la intención es que este mes de octubre se grabe la canción y el videoclip del tema elegido para el festival.