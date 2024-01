Así serán la primera y la segunda semifinal del Benidorm Fest 2024: qué candidatos actúan cada día y en qué orden

La cuenta atrás para el Benidorm Fest ha empezado. El certamen organizado para elegir al representante de España en Eurovisión 2024 arranca el martes 30 de enero con la primera semifinal, de la que saldrán los cuatro primeros finalistas, y continúa el jueves 1 de febrero con la segunda semifinal, y el nombre de los otros cuatro candidatos que compiten en la gran final del sábado 3 de febrero.

El nombre de los participantes de cada gala ya se conoce y también el orden de actuación de ambos programas. La organización del festival lo ha dado a conocer este lunes 22 de enero a través de sus redes sociales.

El sorteo ha dado al dúo gaditano Lérica el privilegio (o no, según se mire) de abrir la tercera edición del festival. Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo son los primeros en subirse al escenario para cantar Astronauta, la canción con la que pretenden llegar a Malmo (Suecia) para representar a España en Eurovisión.

La primera semifinal la cierra Nebulossa, que le pasa el testigo a María Peláe. La malagueña es la primera en actuar en la segunda noche mientras que el cierre lo pone Almácor, uno de los favoritos de la edición. Apunta quién actúa cada día y el orden de las actuaciones.

Primera semifinal - martes 30 de enero

Lérica

Noan

Sofia Coll

Mantra

Miss Caffeina

Quique Niza

Angy Fernández

Nebulossa

Segunda semifinal - jueves 1 de febrero

María Peláe

Dellacruz

MARLENA

st. Pedro

Jorge González

Yoly Saa

Roger Padrós

Almácor

Los 16 candidatos del Benidorm Fest 2024 no son los únicos que actúan en esta edición. El festival anunció este fin de semana el nombre de los artistas invitados al Palacio de los Deportes La Illa de Benidorm. Se subirán al escenario Camela, Abraham Mateo, Vicco y Sergio Dalma .

De momento no se sabe si habrá más confirmaciones, pero quien parece que no estará es Blanca Paloma, que ha confirmado en X que no la han llamado.