Así ha sido la espectacular actuación de Jennifer López en las gala de los AMA's 2025

Jennifer López ha dejado claro por qué es una de las artistas más destacadas del siglo XXI en la industria musical estadounidense. La del Bronx ha sido la anfitriona de la gala de los AMA's 2025 y, para dar la bienvenida a todos los asistentes, ha llevado a cabo una espectacular actuación.

A lo largo de su actuación de más de seis minutos se ha podido disfrutar de sus pasos de baile al ritmo de un popurrí de 23 hits que han sonado en los puestos más altos de las listas.

Entre ellos, además de su canción Dance Again, también han tenido cabida el archiconocido Not Like Us de Kendrick Lamar, Denial Is a River de Doechii, Espresso de Sabrina Carpenter, A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, I Had Some Help de Post Malone, Pink Pony Club de Chappell Roan o Birds of a Feather de Billie Eilish, dejando un número que tendrá un lugar privilegiado en la historia de estos premios.

Además, muchos usuarios de redes sociales han reparado en el vestuario elegio por la diva, inspirado en su gira It’s My Party de 2019, con el que ha deslumbrado gracias a los efectos visuales del número.