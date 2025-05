Billie Eilish reina en los AMA's 2025 alzándose con los galardones más importantes

La cantante Billie Eilish ha recibido los grandes premios en los American Music Awards, siendo la vencedora en categoría de Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año, imponiéndose a artistas de la talla de Taylor Swift, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen y Zack Bryan..

La autora de Birds of a Feather, la canción por la ganó Canción del Año, mostró su entusiasmo al recibir todos los premios en una gala a la que no pudo asistir. "Esto es una locura. Me quedo sin palabras", ha indicado Eilish en una videollamada desde Europa, donde se encuentra de gira. "Ojalá pudiera estar allí esta noche".

Por su parte, Gracie Abrams se alzó como ganadora del premio a la Nueva Artista del Año, agradeciendo el galardón también a través de un vídeo dada su ausencia por sus compromisos profesionales. "Me han recordado la luz que existe ahí fuera", ha explicado Abrams.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido uno de los nombres latinos más destacados de la gala, siendo el vencedor en las categorías de Artista Latino Masculino Favorito y Álbum Latino Favorito por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, mientras que su compañera Becky G fue nombrada Artista Latina Femenina favorita.

El evento contó, además, con la presentadora Jennifer Lopez como anfitriona, demostrando sus habilidades cantando y bailando un popurrí de seis minutos con 23 éxitos de las nominadas.