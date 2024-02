Así ha sido el inicio del 'GUTS World Tour' de Olivia Rodrigo: una fiesta pop-rock llena de gritos y sentimientos

Olivia Rodrigo ha dado el pistoletazo de salida al GUTS World Tour, su segunda gira internacional de su segundo álbum de estudio, en el Acrisure Arena de Palm Springs, EEUU.

La cantante de 21 años ha montado un espectacular show en el que se ha presentado como una auténtica estrella de pop-rock sobre el escenario: ha usado cinco looks distintos, ha tocado la guitarra y el piano, ha cantado más de 20 canciones de su repertorio y ha sorprendido con la puesta en escena.

La anécdota antes de Teenage dream

Antes de cantar su canción Teenage dream al piano, Olivia ha querido compartir con el público una pequeña anécdota que le sucedió hace un par de días, tras su cumpleaños.

"Acabo de cumplir 21, estoy muy feliz y emocionada, así que fui a la gasolinera el otro día y compré unos cigarrillos. Os prometo que no me los fumé, solo los compré porque podía [legalmente]. Crecer da miedo, pero dicen que mejora", ha contado con una sonrisa. Y es que en Estados Unidos la edad legal para consumir alcohol y tabaco es 21 años, a diferencia de España, que es 18 años.

Cantando baladas desde una luna suspendida

La cantante se ha coronado con su segunda gira mundial, para la que se nota que ha invertido bastante presupuesto en hacer algo espectacular. Durante las baladas enough for you y logical, Rodrigo se ha subido sobre una luna gigante que colgaba del techo del recinto y ha sobrevolado a sus fans mientras cantaba estas canciones.

All american-bitch o el momento para soltar la rabia

All american-bitch es una canción que no se canta, se grita, y Olivia lo sabe de sobra. Por eso ha querido hacer una propuesta a los espectadores de su show con la que soltar toda la rabia que se nos queda atorada dentro.

"Cuando las luces se apaguen, quiero que todo el mundo aquí penséis en algo o en alguien que os enfade de verdad, y quiero que gritéis con todas vuestras fuerzas, ¿estáis listos?", ha animado la cantante a sus fans. En el momento que se han apagado las luces el estado entero se ha fundido en gritos de los fans, como Olivia había pedido, un momento común para soltar todo lo negativo.

El setlist del concierto

Como no podía ser de otra manera, la intérprete ha cantado todas las canciones de su disco GUTS y la gran mayoría de su primer y exitoso álbum SOUR, del que ha decidido prescindir de dos canciones: 1step forward, 3 steps back y hopeur okey. Eso sí, no han faltado grandes clásicos como Drivers License y Good for you, aunque hemos echado en falta su sencillo All I Want.

¡Estamos deseando ver cómo continua la gira!