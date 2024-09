Así ha sido la preciosa boda de Charlie Puth junto a Brooke Sansone

El cantante Charlie Puth ha emocionado a todos sus fans. El artista ha compartido su idílica boda con Broke Sansone, a la que conocía de toda la vida porque eran amigos de la infancia.

Después de dos años de noviazgo, han pasado por el altar. Y han mostrado su fantástica boda, que tuvo lugar el 7 de septiembre.

El lugar escogido para sellar su amor ha sido la casa familiar de Puth en Montecito, población de California. Como no podía ser de otra manera, las imágenes que han compartido dejan ver que ha sido un día de ensueño.

Según han enseñado, la pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una boda familiar en el jardín de la casa, donde ha habido diversión, lágrimas y mucha emoción. Una banda góspel animaba la fiesta y una sesión de fotos de ensueño completaba la ceremonia.

A las imágenes las acompaña la voz de ambos recitando sus votos. "Hoy estoy ante ti, Brooke, y no puedo evitar darme cuenta de que hoy es realmente el día más feliz en el que he estado en mis 32 años de vida. Algunas cosas no pude predecir, pero una cosa siempre estuvo clara. Sí, de alguna manera, siempre parecía haber sabido que estaría contigo aquí arriba", expresa el cantante a su mujer.

En otro post de Instagram, el vocalista de Hero le ha dedicado a su mujer otro bonito texto: "Te amo Brooke... siempre lo he hecho, contigo soy lo mejor que puedo ser. Prometo que te amaré todos los días de esta vida, y aún más cuando pasemos a la siguiente. Brooke Ashley Sansone, y ahora serás Brooke Ashley Puth. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Siempre has sido tú".

Su historia de amor

Charlie Puth y Brooke Sansone se conocen desde pequeños. El cantante contó su historia de amor en Vogue: "Nuestros padres asistieron juntos a la escuela primaria y ambos crecimos en Nueva Jersey".

"Siempre hubo chispa y química entre nosotros, pero nunca parecía funcionar, hasta que así fue. Es como si una cuerda invisible estuviera siempre ahí, mostrándonos que el tiempo lo es todo", expresó el artista.