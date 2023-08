Así suen 'Be Alright', la colaboración inédita de Selena Gomez con el DJ Fred Again | GETTY IMAGES

Selena Gomez está de vuelta en la música, y el 25 de agosto lanzará Single Soon , su nuevo sencillo, pero ahora sus fans han encontrado Be Alright con el DJ Fred Again , un tema inédito del que desconocían su existencia y no pararán hasta conseguir que lo publique en plataformas ¡Escúchalo aquí!

Selena Gomez está a punto de estrenar Single Soon, el primer sencillo de su nueva era musical, que parece que viene pisando fuerte.

Insiders de Billboard que ha ya han podido escuchar el comback musical de la cantante han afirmado que Single Soon es la canción del verano, y tiene un sonido más retro: "Selena está trayendo de vuelta el viejo pop disco de los años 80", aseguran.

Pero antes de poder escuchar este esperado lanzamiento, se ha cruzado en el camino Be Alright, una colaboración de la protagonista de Only Murders in the Building y el DJ Fred Again.

La intérprete de Look at her now se está guardando bajo la manga este tema más electrónico/dance/house, que nos transporta más a un sonido dosmilero de temas con otros DJ que ha hecho previamente como I want you to know junto a Zedd.

Los fans de Gomez no han tardado en viralizar el tema y pedir a gritos (mayúsculas en Internet) que lo publique cuanto antes, catalogando la canción como hipnótica.

Parece que ahora la nueva obsesión de los selenator será conseguir que la artista lance Be Alright y no pararán hasta conseguirlo.