Así suena ‘I Luv It’ de Camila Cabello, su último lanzamiento

La artista cubanomexicana ha publicado I Luv It , el single adelanto en compañía de Palyboy Carti del que será su próximo álbum C, XOXO y aumenta aún más las expectativas con respecto a su nueva música tras un largo parón.

La espera para descubrir la nueva música de [[LINK:TAG|||tag|||5f536c31a03f7f12cee0aef0|||Camila Cabello]] parece que ha merecido la pena con creces. Con un cambio de look total y apostando por el sonido urbano, la artista cubanomexicana ha lanzado I Luv It, en compañía del rapero Playboy Carti, como adelanto de su próximo álbum C, XOXO.

Con el Guincho, productor de referencia de Rosalía, a los mandos técnicos, la autora de éxitos como My Oh My ha demostrado que está en plena forma y con ganas de lanzarse a los primeros puestos en las listas.

El single viene acompañado de un igualmente atrevido videoclip, viendo a la cantante en situaciones inverosímiles como escapando de una jauría de perros, atravesada por una flecha, subida a una palmera o practicando lucha grecoromana. Toda una declaración de intenciones por parte de Camila Cabello en lo que refiere a esta nueva era de la artista.

Calentando motores

Lo que está claro es que Camila Cabello ha apostado por un cambio radical tanto en su imagen como por el sonido que ha buscado en C, XOXO. Tal y como describió en la revista Paper, tanto ella como los responsables de la producción estaban “profundamente influenciados por el rap”, un género del que se aprecia la influencia en este I Luv It.

Una declaraciones que, junto al enigmático tweet de la artista de hace apenas unos días en el que escribía “BELIEVE THE HYPE. C, XOXO”, han generado unas grandes expectativas en torno al nuevo proyecto de la autora de Shameless, alejado de su zona de confort.

A pesar de tan críptico título, lo cierto es que resulta una entrañable dedicatoria para todos sus seguidores al poder traducirse como Camila; besos, abrazos, besos, abrazos, que seguro que respaldan a su diva latina en esta nueva aventura musical.

Camila Cabello se sincera sobre su ruptura y breve reconciliación con Shawn Mendes