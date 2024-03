Camila Cabello se sincera sobre su ruptura y breve reconciliación con Shawn Mendes

Casi un año después de su reencuentro en Coachella y más de dos años después de su ruptura, Camila Cabello se ha abierto sobre cómo fue volver a reconciliarse con su exnovio Shawn Mendes , aunque no funcionase.

Camila Cabello y Shawn Mendes fueron una de las parejas más shippeables en la industria de la música desde que nos conquistaron con su apasionada colaboración, Señorita, que lanzaron en 2019, y fue lo que hizo que saltase la chispa entre ellos.

Los cantantes estuvieron juntos durante dos años y el canadiense puso fin a su relación con la cubana en noviembre de 2021. Posteriormente, lanzó a balada I'll be okay, donde habló del dolor de la separación, y ella se desahogó en Bam Bam, su colaboración con Ed Sheeran en la que detalla el post de una ruptura.

En verano de 2023 saltaron todas las alarmas de reconciliación cuando las redes sociales se llenaron de vídeos de la expareja disfrutando juntos de Coachella y besándose un año y medio después de su ruptura. La prensa preguntó a la pareja si han vuelto y Camila respondió con un "sí" rotundo, pero poco duró lo bueno.

En su paso por el podcast Call Her Daddy, Cabello ha hablado de su separación amigable y su breve reconciliación con Shawn. "No puedes prohibirme algo porque querré hacerlo aún más. Soy un poco impulsiva en ese sentido, pero si lo siento lo digo", se ha sincerado sobre su reencuentro con su ex.

"No soy buena para contenerme, el peor lugar para vivir es mi cabeza y empiezo a pensar en Ryan Gosling en El diario de Noa construyendo una casa para esa persona, así que prefiero decirlo y ver qué pasa, y entonces despertarme al día siguiente y descubrir que había sido muy documentado", ha detallado.

Pero a pesar de todo, no se arrepiente de nada y solo tiene palabras buenas para el cantante: "Yo elegí ese camino, pero fue como fue, fue un gran camino, un momento divertido y siempre me voy a preocupar por él y le voy a querer. Tengo suerte porque algunas personas tienen exparejas horribles, pero él es muy amable y buena persona".

La entrevistadora ha querido saber cómo decidieron que una segunda oportunidad no era buena idea, pero Camila ha contado que todo sucedió de manera orgánica y natural: "Creo que ni siquiera fue una decisión, simplemente fue como "sí, esto no funciona" [...] Ni nos hace ningún bien ni tenemos que intentar tantísimo hacerlo funcionar". Finalmente, decidieron ser amigos y seguir caminos separados.

Ahora ambos están felices y sin ataduras.