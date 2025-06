Ava Max anuncia un concierto en Madrid con su gira 'Don't Click Play Tour': fecha y venta de entradas

Aunque habrá que esperar al 22 de agosto para escuchar el nuevo disco de Ava Max, Don't click play, la artista acaba de anunciar su posterior gira, que tendrá una parada en España.

La intérprete de Kings & Queens ha anunciado su gira internacional. Con ella comenzará primero en Norteamérica, donde se recorrerá diversas ciudades a lo largo de un mes, y más tarde aterrizará en Europa.

En España tan solo podremos verla en Madrid, y será muy pronto: la cantante actuará en Live Las Ventas de la capital el 19 de noviembre de este 2025.

Si eres fan de canciones como Sweet but Psycho, Torn, My Head & My Heart y Not Your barbie Girl es tu oportunidad de vera Ava Max en España.

De hecho, se trata del primer concierto de gira en un recinto de la artista estadounidense en nuestro país. Hasta la fecha, la intérprete de Belladonnaha actuado en festivales españoles como el Primavera Pop, Mad Cool y el Coca- Cola Music Experience, entre otros eventos musicales.

¿Cuándo se podrán comprar las entradas?

Tal y como ha anunciado Live Nation, para poder ver a Ava Max en Madrid habrá que esperar al viernes 20 de junio para adquirir las entradas del concierto.

La venta de entradas comenzará a las 10:00 horas, y se podrán comprar a través de livenation.es y ticketmaster.es.