Avicii lanza los videoclips de 'Pure Grinding' y 'For A Better Day' con mensaje social

El 2 de octubre verá la luz el nuevo álbum de Avicii, Stories , trás el éxito de su debut True . Un mes antes de su lanzamiento el DJ sueco ha publicado un EP con los temas Pure Grinding y For A Better Day que ya tienen videoclip.

Avicii se ha convertido en uno de los DJ's más importantes de todo el mundo gracias a los éxitos incluidos en su álbum de debut True, como Wake Me Up, Hey Brother o Addicted To You.

A pesar de que sus problemas de salud impidieron que el DJ sueco disfrutara completamente de su éxito obligándole a cancelar numerosos conciertos, Avicii ha vuelto totalmente recuperado con un nuevo trabajo bajo el brazo, Stories.

De este nuevo disco ya nos presentó algunos temas como The Nights, The Days junto a Robbie Williams; o Waiting For Love. También se han desvelado los artistas que aparecerán en las diferentes colaboraciones donde encontraremos a Chris Martin de Coldplay, Jon Bon Jovi, Billie Joe Amstrong de Green Day, AlunaGeorge o Tom Odell, entre otros.

A un mes de su lanzamiento Avicii ha querido adelantar otras dos nuevas canciones presentando un EP compuesto por Pure Grinding, con un estilo nada habitual a lo que nos tiene acostumbrados; y For A Better Day, que ya cuentan con sus correspondientes videoclips que narran historias de atracos, secuestros y venganza con unos finales con mensaje social.