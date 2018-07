Homenaje a los caídos de guerra norteamericanos en 'Hey Brother' de Avicii

Avicii presenta el videoclip del tercer single de su álbum debut, ‘True’. Con Hey brother, el DJ sueco toma sus raíces más patrióticas para rendir homenaje a los caídos en guerra norteamericanos. El videoclip, dirigido por Jesse Sternbaum, cuenta una bonita historia de dos hermanos en tiempos de guerra que recuerdan su pasado ilustrándose en el video a partir de imágenes de archivo.

El álbum debut True alcanzó el número dos en la listas del Reino Unido y la posición #5 en los EE.UU, en el listado Billboard 200. El disco incluye los éxitos Wake me up que alcanzó el número 1 en 22 países en su estreno, You make me y Lay me down, una colaboración con Adam Lambert y Nile Rodgers.

Descárgate Hey brother de Avicii en