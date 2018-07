Puenting, surf, skates, esquí, saltos por acantilados, motos acuáticas, montañas rusas y más. En el videoclip The Nights de Avicii, el protagonista y co-autor Rory Kramer nos enseña a vivir la vida intensamente y a disfrutarla, pero sobre todo deja claro su mensaje: "Vive la vida que vayas a recordar".

Mucha adrenalina en el videoclip 'The Nights' de Avicii / europafm.com

Avicii ha desvelado el nuevo videoclip de su tema The Nights, que va incluido en su nuevo álbum, Stories. El deejay ya había presentado The Days, tema en el que colabora Robbie Williams y que forma parte del soundtrack del videojuego FIFA 2015, pero no ha lanzado videoclip para este.

En The Nights, Avicii ha decidido lanzar un videoclip motivador en el que aparece su amigo y co-autor del tema Rory Kramer viviendo la vida muy intensamente. Rory aparece montando en barco, haciendo surf, esquiando, saltando acantilados, conduciendo motos acuáticas, haciendo puenting, subiendo a una montaña rusa y practicando toda serie de deportes de riesgo.

El mensaje del clip está claro, y lo podemos ver al final del vídeo: "Vive la vida que vayas a recordar".

¿Y tú, vives una vida que vayas a recordar?