Avril Lavigne se divierte en Japón en 'Hello Kitty'

Avril Lavigne viaja hasta Japón para grabar el videoclip de Hello Kity, que dedica a sus fans del país nipón. Como no podía ser de otra forma, el vídeo está lleno de referencias al estilo kawaii lleno de colores, muñequitos y gominolas.

Avril Lavigne ha estrenado el videoclip de Hello Kitty, el cuatro single de su disco homónimo para Japón. La cantante quiere dedicarle esta canción a sus fans del país nipón y hacer su propio homenaje a su cultura lanzando este single a través de su discográfica japonesa y contando para el videoclip con director y coreógrafos japoneses.

Por este motivo en el vídeo hace constantes guiños a la cultura japonesa, donde la vemos en una tienda de chucherías rodeada de japonesas, comiendo shushi o con un tutú de pasteles todo con la característica estética kawaii.

Hello Kitty será el nuevo sencillo de Avril Lavigne en Asia, mientras que en el resto del se lanzará Give You What You Like. Esta distinción para el país nipón no es casual, ya que la canadiense ha vendido más copias de su último disco en Japón que en Estados Unidos y ha decidido hacerles este pequeño regalo a sus fans japoneses.

Descárgate Hello Kitty de Avril Lavigne en