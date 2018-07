Backstreet Boys sin camiseta en el vídeo de 'Show'em (What you're made of)'

Backstreet Boys estrena en su cuenta de Facebook el vídeo de su segundo single Show'em (What you're made of), incluido en el álbum In A World Like This con el que celebran su 20 Aniversario. Pero en este videoclip parece que el paso de los años no ha sido un problema para la banda, sobre todo para Brian Littrell y A.J McLean que aparecen sin camiseta.

Backstreet Boys continúa con la promoción de su nuevo álbum de estudio, In A World Like This. La boyband más famosa de los años 90 aprovechó su página oficial de Facebook para lanzar el videoclip de su segundo single, Show ‘Em (What You’re Made Of). "Esta canción es muy personal y especial para nosotros. Esperamos que os guste tanto como nosotros lo hacemos", declararon en la red social.

En el vídeo, A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson interpretan su nuevo sencillo sobre un fondo negro, mirando a cámara de forma muy sensual. Aunque con algunos añitos más, Brian Littrell y A.J. McLean se atreven a mostrarnos su torso, luciendo tatuajes. El videoclip, grabado en el mes de octubre, está dirigido por Jon Vulpine (que ha trabajado con Lil Wayne, Bobby V, Sean Kingston).

El pasado 30 de julio se presentó el octavo trabajo discográfico de la banda, In A World Like This para celebrar su 20 aniversario juntos. El primer single fue el tema que le da nombre al álbum y el segundo, Show 'Em (What You’re Made Of) es una romántica balada que seguro que enamorará a todas sus incondicionales fans.

Actualmente, la boyband se encuentra realizando una gira internacional que los traerá a Madrid y a Barcelona en febrero.

