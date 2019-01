Backstreet Boys estrenan 'No place' y nos presentan a sus familias en un vídeo que demuestra su madurez emocional

La banda acaba de publicar uno de sus vídeos más tiernos y familiares. Backstreet Boys nos presentan a sus seres queridos en el vídeo de ' No place ', un tema con el que el grupo comparte su lado más íntimo.

Backstreet Boys estrenan 'No place' / Youtube

El 2019 será el año del regreso de los Backstreet Boys a los escenarios. La banda confirmaba hace unos meses que el 25 de enero sale a la venta su nuevo álbum 'DNA', el noveno en sus 25 años de carrera, donde se incluyen sus últimos temas: 'Don't go Breaking My Heart', 'Chance' y este último 'No Place'. Además, pasarán por Madrid y Barcelona el próximo mes de mayo.

'No Place' es una balada dulce, compuesta por Brett James, Joshua Miller, Troy Verges y producida por Steven Solomon.

Para el vídeo, Nick Carter y los suyos nos sumergen en su rutina más familiar y nos presentan a sus hijos y sus esposas, a los que les cantan que "no hay un lugar como tú".

Hace años los Backstreet Boys derretían a chicas de medio mundo y ahora son felices con los pequeños detalles del día a día: los juegos con los peques en la piscina, los bailes improvisados, las excursiones al monte... Sin duda, estos 6 años de ausencia musical les han servido para poder plasmar en su trabajo la madurez personal y emocional que han experimentado en los últimos años. 'DNA' es su primer álbum en seis años.