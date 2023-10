Bad Bunny anuncia la fecha de estreno de su próximo disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

¡Regresa el conejo malo! Bad Bunny ha anunciado este lunes el estreno de su próximo disco de estudio Nadie sabe lo que va a pasar mañanadespués de varias semanas de rumores.

A través de un video de Instagram, el puertorriqueño ha confirmado lo que sus fans llevaban días pidiéndole. En él, se lo puede ver bajarse de un lujoso coche en Nueva York y entrar en un restaurante mientras todo el mundo lo está mirando. Al final, el camarero se dirige a él como 'Don Benito' y le da la bienvenida.

Junto a este pequeño clip de un minuto, aparece el nombre del álbum y la fecha de estreno del mismo: 13 de octubre.

También sabemos como será la portada del mismo. Se trata de un dibujo en el que se le puede montar a caballo con un traje azul a flecos.

Hace pocas horas, el intérprete de Titi me preguntó compartía una lista en Twitter (o X) con 22 puntos y en todos ellos aparecía escrito 'FUEGO', una forma de decir que su álbum estará formado por 22 canciones. En Spotify, ya se puede ver que 20 nombres están ocultos.

Solamente están disponibles Un preview y Where she goes.

Es la misma estrategia que utilizó en 2022 para anunciar el lanzamiento de Un verano sin ti, que incluye 23 canciones en su tracklist.

Bad Bunny publicó aquel mensaje con la palabra 'Palo' (que no aparece en el título de ninguna canción del álbum) el 1 de mayo de 2022 y lanzó el disco el día 6.

Cómo será el disco de Bad Bunny

El nuevo álbum de Bad Bunny será también el inicio un nuevo estilo, con el que ha estado experimentando entre Puerto Rico y Los Ángeles.

"Estoy jugando con los sonidos y divirtiéndome, dejándome llevar. Me estoy inspirando mucho por la música de los años 70, a través de diferentes géneros tanto en español como en inglés, pero no sé si esto va a moldear mi música de forma general o únicamente una canción", explica en la entrevista en Vanity Fair, en la que aseguró que este quinto álbum "tiene potencial para ser el más personal de su carrera hasta la fecha".

Bad Bunny se muestra en un gran momento personal. "Ahora más que nunca me siento con la confianza suficiente de hablar sobre lo que pienso, lo que siento y lo que estoy viviendo a través de mi música", dice en la revista, en la que advierte que "es imposible que el álbum que salga después de Un verano sin ti suene igual". "Siempre voy a buscar un modo de hacer algo nuevo", señala.

Tampoco descarta cantar en inglés, algo que había rechazado anteriormente. "No es que odie la idea", apunta en la entrevista "Es solo que me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español".

Con el tráiler que ha subido, ha empezado a rumorearse que Bad Bunny podría volver al trap con el que se dio a conocer.

Se ha afeitado la cabeza, que es precisamente como estaba en ese momento.