Bad Bunny no mintió cuando dijo que 'Un preview' sería la última canción de 2023

"Posiblemente sea el último tema de mi parte del año", escribió Bad Bunny el martes 26 de septiembre en Twitter para anunciar Un preview, el single lanzado ese mismo día y que definió como "un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo año".

Dos semanas después todo ha cambiado... aparentemente. El artista puertorriqueño, que a finales de 2022 había dicho que 2023 se apartaría de la música para cuidar su salud física y emocional, acaba de anunciar el lanzamiento de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, su quinto álbum de estudio que llegará el viernes 13 de octubre.

Lejos de lo que pueda parecer, Bad Bunny no engañó a sus fans. Técnicamente Un preview es la última canción del año de Bad Bunny ya que, según los seguidores del Conejo malo, es la canción que cierra su álbum.

El cantante hizo el anuncio de su nuevo disco este lunes 9 de octubre, solo unas horas después de compartir en Twitter una lista de 22 puntos en los que ponía la palabra Fuego. Los fans vieron pronto que se refería a las 22 canciones del tracklist del álbum ya que en 2022 siguió la misma estrategia en los días previos al lanzamiento de Un verano sin ti, su exitoso cuarto álbum de estudio.

Bad Bunny hizo este anuncio en redes publicando un vídeo grabado en Nueva York de principios del siglo XX. "El día más esperado por muchos ya llegó", dice el comentario que acompaña la publicación en la que el artista, que cubre su cabeza con una pañuelo y una gorra, recorre las calles de la ciudad en un coche en el que se dirige a un restaurante.

En el local le esperan numerosos fotógrafos y, tras evitar los focos, recorre el interior del establecimiento hasta llegar a un reservado en el que le dan la bienvenida llamándolo "Don Benito". Cuando llega allí, Bad Bunny aparece ya sin la cabeza cubierta y se muestra con el pelo totalmente rapado sin sus habituales rizos.

Lo que se sabe de 'Nadie sabe lo que pasará mañana'

Pese a su llegada inminente, Nadie sabe lo que va a pasar mañana es todavía un misterio. El cantante ha dado muy pocas pistas sobre este trabajo más allá del título, la fecha y el número de canciones que formarán el álbum, que incluirá también la canción Where she goes (17).

"Es imposible que el álbum que salga después de Un Verano Sin Ti suene como él. No, jamás de los jamases. Siempre estoy buscando la manera de hacer algo nuevo", dijo en una reciente entrevista en la revista Vanity Fair, la primera en la que se insinuó que su nuevo trabajo saldría en otoño de 2023.

"¿Quién te ha dicho eso?", le preguntó a la periodista cuando le preguntó sobre esta posibilidad. "Estoy jugueteando y pasándolo bien, soltándome. Me inspira mucha de la música de los años 70, pero no estoy seguro de cómo moldeará mi música, si lo hará de manera generalizada o únicamente en una canción", añadió.

En la entrevista se refirió también a la posibilidad de cantar en inglés, cuando llegue la canción y el artista adecuado, e insistió: "Nunca lo haré simplemente porque alguien me diga que tengo que hacerlo para llegarle a un público determinado". "No es que odie la idea de actuar en inglés. Es solo que me siento más a gusto haciéndolo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español”, explica.

Y hablando de colaboraciones, se desconoce cuántos artistas acompañarán a Bad Bunny en Nadie sabe lo que va a pasar mañana pero se habla de a artistas como Tokischa, C. Tangana, Feid y Rauw Alejandro, entre otros.

El nuevo álbum de Bad Bunny es el quinto de su carrera después de X 100pre (2018), YHLQMDLG (2020), El último tour del mundo (2020) y Un verano sin ti (2022).