Bad Bunny será el artista más esperado en la gala de los Pornhub Awards 2019

El portal de entretenimiento para adultos Pornhub ha confirmado que en su segunda edición de Premios actuará el puertorriqueño Bad Bunny . Una confirmación que no ha gustado a todos los seguidores del cantante por tratarse de un portal pornográfico.

Sin duda Bad Bunny es uno de los artistas urbanos del momento. Su disco 'X 100PRE' sigue dándole éxitos que se han solapado con los de 'Oasis', su disco conjunto con J Balvin que lanzó el pasado mes de junio.

Por este motivo no es de extrañar que no haya ceremonia de premios que quiera tenerlo entre sus actuaciones aunque en la última en que se le ha confirmado no se trata precisamente de premios musicales.

Bad Bunny es el artista invitado para actuar en la segunda edición de los Premios Pornhub, donde el año pasado actuaron Teyana Taylor y Kanye West, este último como co-director creativo.

Este año el evento tendrá lugar en Los Ángeles en el Orpheum Theatre el próximo 11 de octubre.

"El año pasado hicimos historia y estamos aprovechando ese impulso", confiesa Corey Prince, el vicepresidente de Pornhub. "Ningún otro programa de premios ha intentado hacer lo que hacemos".

Todavía no sabemos cuáles de sus hits interpretará el Conejo Malo, cuyo último lanzamiento ha sido 'Yo le llego', junto a J Balvin.