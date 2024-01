Bad Gyal planta a Martiño Rivas en el videoclip de 'Perdió este culo', su nueva canción

Empoderamiento femenino frente a la chulería masculina. Bad Gyal ha estrenado este viernes el videoclip de Perdió este culo , protagonizado por el actor Martiño Rivas en el papel de exnovio que no asume la ruptura. ¡Dale al click y no te lo pierdas!

Bad Gyal lanza su primer álbum tras casi diez años en la música. Comenzó en 2016 versionando a Rihanna y este viernes ve la luz su disco debut La Joia, prometiendo ser uno de los grandes proyectos del género urbano de 2024.

No ha sido sencillo llegar a la cima, pero la catalana ha revolucionado el trap y dancehall patrio con exitazos como Fiebre, La prendo, Alocao o Blin Blin. Influenciada por los sonidos jamaicanos, la cantante se ha convertido en una estrella capaz de llenar el WiZink (Madrid) y sumar más de 13 millones de oyentes.

La Joia está formado por 15 canciones, algunas ya estrenadas —Real G o Bota Niña— y el resto publicadas este viernes 26 de enero. Uno de los singles que más expectación ha generado entre sus fans ha sido Perdió este culo, un tema cuyo videoclip se anunció días antes de su lanzamiento en Instagram y que cuenta con el actor Martiño Rivas como protagonista.

Se trata de una magistral lección de empoderamiento femenino al actor gallego, donde le demuestra que tiene que ser menos gallito y asumir que la ha perdido. Bad Gyal es única y no va a permitir que nadie la maree ni toree. ¡Una idea brillante!

El videoclip ha sido dirigido por Félix Bollaín, quien en los pasados Latin Grammy se llevó el premio a Mejor Video Corto por su trabajo con Nathy Peluso para Estás Buenísimo.

La letra de 'Perdió este culo' de Bad Gyal

[Intro]

Yeah-yeah-yeah-yeah

Ay, yeah-yeah-yeah-yeah

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

[Estribillo]

Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro

Tú te queda' ahí en la esquina escondido porque ha' perdi'o este culo (Jaja)

Ya ni me puede escuchar (No), cuando yo sueno se va

Y es que, yo le noto arrepentido porque él sabe que ya perdió este culo

[Verso]

Yo por ti ya no me rayo más

Ya otra las gracias te reirá

Con еl que yo quiera puedo еstar

Sabes que muy fácil se me da

Ya, baby, a to' estoy abierta

Todo' lo' mane' se acercan

Les miento, da igual que me mientan

Ahora me toca a mí disfrutar

[Pre-Estribillo]

Da igual lo que van a hablar

Lo que ya no vale no me preocupa

Quien ríe último, quien mejor reirá (Ah)

Es por eso que yo hago lo mío calla' (Bad Gyal, Bad Gyal)

[Estribillo]

Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro

Tú te queda' ahí en la esquina escondido porque ha' perdi'o este culo

Ya ni me puede escuchar, cuando yo sueno se va

Y es que yo le noto arrepentido porque él sabe que ya perdió este culo

[Puente]

Ahora que estoy bien me llama'

Ni desnuda ni con ropa vuelvo a tu cama

Mientras el móvil suena, yo bebo con las nenas

En otro nivel tú no le llegas a esta beba

Lo que no cuidas, se va

Y yo también sé jugar

Y te creíste muy guay

Y lo que vivimos, de mi mente borra'o está

[Pre-Estribillo]

Da igual lo que van a hablar (Da igual)

Lo que ya no vale no me preocupa (Ah)

Quien ríe último, quien mejor reirá

Es por eso que yo hago lo mío calla' (Shhh)

[Estribillo]

Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro

Tú te queda' ahí en la esquina escondido porque ha' perdi'o este culo

Ya ni me puede escuchar, cuando yo sueno se va

Y es que, yo le noto arrepentido porque él sabe que ya perdió este culo

[Outro]

Yeah-yeah-yeah

Bad Gyal

Yeah-yeah, yeah-yeah

Yeah-yeah, yeah-yeah

El tracklist de 'La Joia', el primer disco de Bad Gyal

Estas son las 15 canciones que forman parte de La Joia, el álbum debut de Bad Gyal.

Intro

Mi Lova feat Myke Towers

feat Myke Towers Give Me

Bota Niña feat Anitta

feat Anitta La que no se mueva feat Tommy Lee Sparta

feat Tommy Lee Sparta Perdió este culo

Sin Carné

Bad Boy feat Ñengo Flow

feat Ñengo Flow Skit

Chulo Pt. 2 feat Tokischa y Younk Miko

feat Tokischa y Younk Miko Así soy feat Morad

feat Morad Sexy

Pop Pop

Real G feat Quevedo

feat Quevedo Otra Vez Más

Bad Gyal ha ido a por todas en su primer disco y ha apostado por colaboraciones conde éxito mundial, como

Ha tardado casi diez años, pero no podemos negar que el resultado es una pasada.