J Balvin encuentra en el rapero Faraón Love Shady un aliado inesperado en su lucha contra Residente

La nueva batalla de la guerra J Balvin—Residente tiene como protagonista al rapero Faraón Love Shady. Se ha colado de manera inesperada más de un mes después de que Residente despellejase al de Medellín en una canción de ocho minutos lanzada junto a Bizarrap.

El silencio que ha mantenido J Balvin en estos 40 días —BZRP Music Sessions #49 salió el 3 de marzo— ha provocado la reacción del artista peruano, que se ha posicionado en favor de J Balvin y claramente en contra de Residente en la canción Rip [R]esentido, presentada este miércoles 13 de abril.

Resentido es Residente como él mismo deja claro en su perfil de Instagram.

Faraón Love Shady cumple con este tema la promesa que hizo al escuchar la canción de Residente y Bizarrap. Entonces utilizó las redes sociales para criticar al puertorriqueño y animar a J Balvin a responderle.

“Balvin no te dejes, contesta al comunista. Recuerda que el artista NK lo barrió una vez. Si él pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Lest’s go”, le escribió en Instagram Stories. Como no lo Balvin, lo hace él.

Qué dice la canción 'Rip Resentido'

La canción de Faraón Love Shady está llena de ataques a Residente, empezando por una referencia a la frase que le dijo a J Balvin después de que este arremetiese contra los Grammy por no estar entre los nominados.

"No nos valoran pero nos necesitan", dijo el de Medellín, a lo que Residente respondió: "Tu música es como un carrito de perritos calientes, a todo el mundo le gusta, pero cuando la gente quiere comer algo mejor se va a un restaurante con estrellas Michelin".

Sirve este episodio para entender el primer ataque de los muchos que incluye Faraón Love Shady en Rip [R]esentido. Estas son algunas de sus frases más llamativas.