Residente despelleja a J Balvin en su nueva canción con Bizarrap: "Una cosa es ser artista, otra ser famoso"

Residente ha sido el último artista en colaborar con Bizarrap en su Music Session número 49, con una canción que ya se ha convertido en el número uno en tendencias a las pocas horas de haber sido lanzada.

Durante ocho minutos, el tema más largo que ha hecho el productor argentino, René se despacha en cuatro capítulos a su gusto con J Balvin, con quién ya inició una discusión en octubre de 2021.

El líder de Calle 13 vuelve a atacar contundentemente al regueteronero colombiano por no escribir sus propias canciones —"para dos minutos de canción tienen 20 escritores"—, de estar más pendiente de las redes sociales que de su música —una cosa es ser artista, y otra ser famoso"—, o del alto precio de las entradas de sus conciertos: "500 dólares por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores".

Además, René acusa a Balvin de aprovecharse de la salud mental para vender su documental, que gira en torno a la depresión, e incluso afirma que es racista: "Un día dijo que quiso hacer reggaeton siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave, es que este pendejo es racista y no lo sabe".

La canción, que ha sido todo un éxito en redes sociales, continúa criticando en lo que se ha convertido la industria del género urbano priorizando la fama y el dinero y dejando de lado el poder que tiene la música para concienciar a la gente y cambiar las cosas.

El origen del enfrentamiento de Residente y J Balvin

J Balvin ha recibido numerosas críticas en los últimos días por haber pedido boicotear los Latin Grammy al no haber recibido ninguna nominación para la próxima edición.

Residente fue uno de los más críticos con el colombiano publicando un vídeo en el que se dirigió directamente a José —nombre real de J Balvin— en el que comparaba su música con los perritos calientes: “Para que me entiendas, tu música es como un carrito de 'hot dogs'. A mucha gente le puede gustar los 'hot dog's, a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana la estrella Michelín. Entonces si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer 'hot dogs' y abrir un restaurante"

La respuesta de J Balvin a Residente

J Balvin ha dejado claro que ha escuchado las críticas de Residente y no ha dudado en responderle de una forma muy... ¿sutil? El colombiano ha anunciado el lanzamiento de su nuevo single, Sal y perrea remix, desde un carrito de 'hot dogs'.

Una imagen que ha provocado las risas y reacciones de otros compañeros de profesión como Arcangel: "LETS GO!!! sniper READY!"; Marko: "Los jingles del negocio : Si necesitas un Hot Dog Dale Pelamos, lo preparamos, los vendemos sin salsas pero facturamos. Te admiramos mucho Balvin, sigue siempre adelante y con tu buen corazón hermano hermano"; Zion: "love you ma" o Mariela Encarnación: "Vamos a nominar los Hot Dog para su estrella Michelín".

Residente a J Balvin: "No todo en la vida son negocios"

Tras la reacción de J Balvin a los comentarios de Residente, este volvió a responder al intérprete de In Da Guetto con un nuevo vídeo criticando que hiciese negocio tras su crítica.

"Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te asustes porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra, a diferencia de ti", alegaba Residente.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", reiteraba duramente Residente, haciendo referencia a un comentario del padre de J Balvin en el post de su hijo.

"Están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás", aseguraba Residente, asegurando que el propio Balvin le había dejado "ocho mensajes por WhatsApp" diciéndole falso, mientras por las redes le escribía "respeto tu opinión".

"Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú", dijo Residente.

LETRA DE 'BIZARRAP MUSIC SESSIONS #49, CON RESIDENTE

Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo

Asomando la mirada como un cocodrilo en el Río Nilo

Ajustando un par de cuenta’ pendiente’ ante’ de que llegue Milo

Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla

Con el perro mordiéndome la zapatilla

Eructando tortilla’ y las tostada’ con mantequilla

Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla

Mientra’ hablo solo como Don Quijote

Con espuma de cerveza en el bigote

Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote

Como un brote, ante’ de que se les hunda el bote

Pero como siempre, la mierda sale a flote

Estoy prepara’o pa’ darle a estos soplapote’ hasta que el cartucho se me agote

Hoy les tumbo el marketing de un tirón

Como tumbamo’ las estatua’ de Cristóbal Colón

Yo rompo esta chatarra

Como rockero en los 80 rompiendo su guitarra

Con el Resi tú te embarra’

Hasta mis verso’ se volvieron alcoholico’ porque hay demasiada’ barra’

Yo vengo del calentón

Desde Trujillo suenan los tambore’ en la calle, ro-po-pom-pom

No hay discusión, hasta mi hermano Don

Sabe que en el rap hay un solo King Kong

Mandando fuego, esto e’ White Lion, no hay juego

Como en los tiempo’ de Voltio con Tego

Tú y yo no somos iguale’

Yo no creo en las estrella’ de las plataforma’ digitale’

Ni en tu’ Billboards de cremita de pastel

Ni en tus historia’ de Instagram, Dolce&Gabbana y Cartier

Solo creo en mi nivel

Y en el carbón de mi lápi’ corriendo por encima del papel

Esto lo hago pa’ divertirme

Pa’ divertirme, pa’ divertirme

Esto lo hago pa’ divertirme

Pa’ divertirme, pa’ divertirme

Como ya mismo me voy

Me vo’a llevar un par antes de irme

Hoy me cojo a la industria de la fama

Hasta romperle los resorte’ a la cama

Cuando mi palabreo se derrama me los cojo sin pijama

Vertical y horizontal, como en un crucigrama

En las tiraera’ soy el terror de los terrore’ de esta era

Para esto’ perdedore’ las primavera’ ya no son multicolore’

Porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flore’

Son artista’ de quinta

Que escriben meno’ que un bolígrafo sin tinta

Cuando me ven se descomponen

Color blanco pálido como los diente’ de embuste que se ponen

Cuando la gorra con la R se avecina

En la tarima entera empieza a oler a granja campesina

Porque estos rapero’ de mentira se vuelven gallina’

Con mi rima cuando impongo disciplina como en China

Mi retina solo ve cabeza’ rodando por la colina

La revolución francesa con la guillotina

Quemando vitrina’ voy a toa’, voy pa’ encima

Con una botella, una toalla y gasolina, como en Palestina

Lo hago fácil, como pelar cáscara’ de mandarina

Cómodo, como un asiento cuando se reclina

Soy Correa, Báez y Lindor, doble play de rutina

Esto no e’ por Instagram, esto se resuelve en la cabina

Los mato amarrándome la derecha y la izquierda

Cantando canciones infantile’ saltando la cuerda

No hay break de que pierda

Si los meto a to’s en una licuadora sale una batida de mierda

Pa’ dos minuto’ de canción tienen veinte escritore’

Hasta los manejadore’ son compositore’

Quiniento’ dólare’ por un boleto, señore’

Por brincar como un pendejo vestido de colore’

El Auto-Tune y el playback activa’o

Estos bobo’ cantan hasta con el micrófono apaga’o

No se puede ser el líder, campeón de campeone’

Si te escribieron toda’ tus fuckin’ cancione’

Un hot dog bien hecho es delicioso

El problema es que no lo cocinaron estos mentiroso’

Estos vago’ son goloso’

No te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo

Y no les da vergüenza, eso e’ lo vergonzoso

Las abeja’ hacen miel, pero se las come el oso

No se compra el respeto por ser talentoso

Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso

Ah, hay que hacer una limpieza

Mucho delirio de grandeza, poca destreza

Esto solo empieza

Y yo todavía voy por mi primera cerveza

Esto lo hago pa’ divertirme

Pa’ divertirme, pa’ divertirme

Esto lo hago pa’ divertirme

Pa’ divertirme, pa’ divertirme

Como ya mismo me voy

Me vo’a llevar un par ante’ de irme

Gabriel, ¿'tá bien así?

Mmm, en verda’ está bien mierda, cabrón

Pero si le tira’ a Balvin puede ser que me guste

No, a Balvin no, cabrón

E’ un bobolón ese cabrón

Bueno, dale

Voy a rebajarme con un bobolón

Que le canta a SpongeBob y a Pokémon

La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón

Esto e’ más bajo que eyacular sin erección

Como le dicen por ahí:

“Josesito, no tienes calle, por eso tiene’ los nudillo’ blandito’”

Con solo un video entierro a este becerro

Y lo pongo a subir foto’ con su perro

Este cobarde corderito mancebo

Es como un desayuno vegano: sin huevo

El pueblo luchando, lo’ están matando

Y el tipo sube foto’ de Ghandi rezando

Pendejo mentiroso, se hace el espiritual

Usando la salu’ mental pa’ vender un documental

Tú ere’ má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan

Más falso que los abdominale’ de Luian

Es tan inseguro el pana

Que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana

No entiende los valore’ de la vida

Se tiene que tatuar la palabra “lealtad” porque se le olvida

Es un imbécil con tinte de cabello

Que puso a mujere’ negra’ con cadena de perro en el cuello

Un blanquito que perdió el camino

Todo un divino aceptando su premio de afrolatino

Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco

Al descubrir que Daddy Yankee era blanco

Mi llave, lo peor de todo y lo má' grave

Es que este pendejo e’ racista y no lo sabe

La historia te va a dar un bofetón en nombre de to’ lo’ que bajo abuso recogieron algodón

Y otro bofetón en nombre de to’ los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón

Myke Towers, Sech, ChocQuibTown, Rafa Pabön

Don Omar, Ozuna, Arcángel, Tego Calderón

Son un montón que sin pensar mete’ debajo del cajón

En tu arcoíri’ de colore’ no existe el color marrón

Un sacrilegio

Este blanquito de colegio todavía no entiende el fuckin’ privilegio

¿Pero qué esperan de este fracasado?

Cria’o por su papá, un influencer frustrado

En Puerto Rico pa’ que se la dieran en el reggaetón

Tragó má' leche que un condón

Por cada mamada subía un escalón

Cada día disfraza’o de un color distinto como un camaleón

Lo que dijo Rubén, el Residente lo sostiene

“Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene”

Los camaleone’ velan por su propio ombligo

Se hacen pana’ hasta de sus enemigo’

Nada má' con el testigo

Los negocio’ son negocios, socio, en lo’ negocio’ no hay amigo’

Lo mío no e’ negocio, somo’ diferente’

Por la música yo pongo el corazón al frente

Mis Billboard los sostiene la gente

Junto a mis letra’ en cada pancarta pa’ bajar a un presidente

No soy el más famoso de todo el circuito

Pero parto en veinte a tu rapero favorito

Lo que dije en “Calma Pueblo” lo repito

Conmigo comen aunque no tengan apetito

Esto no lo hago pa’ darte consejo

Ni pa’ abusar de ti aunque sea disparejo

Hoy te despellejo

Pa’ que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejo’

Esto e’ por los pibe’

Por el respeto que merece todo aquel que escribe

Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren

Porque acabo de romper la pista, ah

Esto lo hago pa’ divertirme

Pa’ divertirme, pa’ divertirme

Esto lo hago pa’ divertirme

Pa’ divertirme, pa’ divertirme

Esto lo hago pa’ divertirme

Pa’ divertirme, pa’ divertirme

Como ya mismo me voy

Me vo’a llevar un par ante’ de irme

Bueno, ya me lo’ llevé