Honesto como pocos, tanto en sus canciones como en el cara a cara, Barry B ha compartido en la última entrega del videopódcast Gen [F] sus inseguridades frente al micrófono, cómo la tensión política ha calado incluso en el seno de su familia y también a qué considera que se debe su éxito musical.

"Las letras son demasiado sinceras como para no entrar en la movida. A mí me pasaría, en plan: Este cabrón se está abriendo mucho y estoy conectando con esto, y luego por las producciones", ha comentado durante su participación en este espacio de EFE or el que ya han pasado artistas como Métrika, Ed Maverick o Abraham Mateo.

Llamado realmente Gabriel Barriuso (Burgos, 1994), con mucho humor ha relatado la manera tan sencilla por la que montó su primera banda en su pueblo, Aranda de Duero, tierra del festival Sonorama.

"Había un colega mío que era batería en el típico grupo emergente que ficharon un año para el festival y todos flipábamos. Y yo le vi salir con su cachi de cerveza, que costaban un pastón, y le digo: ¿Cómo has conseguido esto? Nada, te lo dan gratis tocando, respondió. Y me dije: Pues me voy a montar un grupo, porque a mí me gustaban mucho la música y también los cachis", ha contado entre risas.

"Me dije: 'Voy a montar un grupo, porque a mí me gustaban mucho la música y también los cachis"

Después la vida parecería encaminarle hacia un área profesional, el de la ingeniería, por la que no sentía mucho aprecio, un vacío que llenaba con fiestas. Un accidente de coche lo cambió todo y comprendió que se hacía necesario un cambio de rumbo. Ahí volvió la música, aunque hubo de superar algunos obstáculos.

"Antes de fichar por Universal estaba con otra compañía para la distribución y cuando les dijimos de dar el paso a hacer el disco con ellos y tomármelo un poco más en serio, me dijeron que no. Ahí recuerdo que pensé que igual no iba a conseguir tener una carrera, pero saqué un EP (para cumplir mi contrato con ellos) y me piré de ahí. Fue el punto de inflexión de seguir con esto o no", ha contado.

"Hay gente que por ir a canto la lía"

Barry B ha tratado también cómo ha cambiado su forma de entender su papel ante el micrófono: "Nunca he sabido cantar y siempre me he comparado con la gente que lo sabe hacer. Ahora he aprendido a afinar y a no pifiarla mucho en directo. Consideraba que mi actitud era suficiente muchas veces, pero no. He estudiado un poco de canto y ahora tengo mis mantras antes de salir al escenario".

"Digo también que hay que tener cuidado, porque hay gente que tiene mucha actitud en la voz y por ir a canto la lían. Hay artistas aquí en España que yo veo que les pasa, y seguro que es porque el profesor de canto les dice que tengan cuidado con algo y empiezan a sobrepensar", ha añadido el artista, que dice haberse reconciliado con su propia voz.

"Ahora he aprendido a afinar y a no pifiarla mucho en directo"

Recién publicado su segundo disco de formato largo, Fortuna Kid, del que también ha hablado mucho, ha comentado asimismo una frase de una de las canciones, La suerte del perdedor: "Vivo en el fuego cruzado de una generación en el centro de un tornado fuera de control".

"Me refiero a lo que está pasando en el mundo, a esta época convulsa en la que todo el mundo se está peleando. Me preocupa un poco, sobre todo a nivel global, con tantas movidas de si este país se alía con tal, pero también a nivel nacional es una locura", ha lamentado.

En ese sentido, ha reconocido que la tensión política que se palpa en la calle y que ha provocado hasta rupturas de amistades ha hecho mella incluso en su propia familia. "A mí me ha pasado eso. No lo voy a contar, pero en mi propia familia me ha pasado esto", ha reconocido.

Está previsto que Barry B celebre su primer gran concierto en el Movistar Arena de Madrid el próximo 23 de enero.