Rauw Alejandro y Rosalía en 2022 | Gotham / GC Images vía Getty Images

Rosalía y Rauw Alejandro mantuvieron una historia de amor entre 2019 y 2023, llegando incluso a comprometerse. La boda nunca se celebró y, desde entonces, la relación entre la española y el puertorriqueño parecía tensa... hasta ahora.

Este domingo 22 de noviembre, Rosalía ha publicado un comentario en un vídeo de Rauw Alejandro en TikTok. Las imágenes muestran al cantante bailando su recién estrenada canción con Myke Towers, Tremendo desastre; un tema que la española ha querido elogiar con solo dos palabras: "Ok banger".

"Banger" es un término inglés que se utiliza cuando quieres decir que una canción es un temazo o es muy pegadiza. Y parece que eso es precisamente lo que ha querido decir Rosalía con su comentario, asegurando que le gusta el nuevo tema de Rauw Alejandro con Myke Towers.

Esta interacción entre ambos ha sorprendido sobremanera a los seguidores de ambos artistas. De hecho, los comentarios del vídeo en TikTok están llenos de usuarios preguntando si es real que la española ha escrito "ok banger" o si es un montaje. Sin embargo, tal y como hemos comprobado en Europa FM, es real: el comentario pertenece a la cuenta oficial de Rosalía y ya suma miles de 'me gustas'.

Captura de pantalla del comentario de Rosalía a Rauw Alejandro | TikTok

Así suena 'Tremendo desastre'

Rauw Alejandro y Myke Towers vuelven a colaborar en Tremendo desastre, un tema de reguetón perfecto para bailar de fiesta que aborda el tema de la seducción: "No estamos en la cama, pero imagina / El tremendo desastre que se formaría / Llevamo' to'a la noche bailando / Y que te toque te está gustando / Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía", dice el estribillo.

Letra de 'Tremendo desastre'

No estamos en la cama, pero tú imagina

El tremendo desastre que se formaría (Uh)

Llevamos to'a la noche bailando

Y que te toque te está gustando

Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía

No estamos en la cama, pero imagina

El tremendo desastre que se formaría

Llevamos to'a la noche bailando

Que te toque te está gustando

Yo lo sé, algo me dice que hoy te hago mía

-

Hoy de ti me quiеro adueñar

Mami, mándame una señal

¿Quе cuánto me gusta'? Ven, que yo te voy a enseñar

Contigo no he para'o de soñar

Vamo' a hacerlo realidad, tú tiene' la habilidad

De ser mi debilidad, como ola, viene y va

Si estuviéramo' en la cama, la dejara to'a mojá'

Por la forma en que me baila' te lo quiero acomodar (¡Yah!), -ar

-

Tú saliste pa' perrear, pa' guayar (Wuh)

La felina me quiere cazar (Uh-wuh), yeah

Tú saliste pa' perrear y bellaquear

Es que lo nuestro tiene que pasar (Wih)

Si la noto con deseo, me le pego por el cuello

En otro lado podemo' estar (Tra; Rauw)

En la disco bailoteo, qué problema ese trasero

Lo tengo que castigar, ma (Uf)

-

No estamos en la cama, pero imagina

El tremendo desastre que se formaría (¡Yah!)

Llevamo' to'a la noche bailando (¡Yah!)

Y que te toque te está gustando

Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía (Ra-Rauw)

-

Ojalá el momento, ma, se frisee

Porque cerca de tu cuerpo me calenté (Wuh)

Y al mismo tiempo los dos conectamos (Wuh)

Como si de siempre habláramos

Mami, ¿en qué estamo'? (Ah)

Si ya en otra vida chingamo' tú y yo (¡Yah!)

-

Tú saliste pa' perrear, pa' guayar

La felina me quiere cazar (Uh-wuh)

Tú saliste pa' perrear, pa' bellaquear

Es que lo nuestro tiene que pasar (Wih)

Mirándote con deseo, yo me pego por tu cuello

En otro la'o podemo' estar

En la disco un bailoteo, qué problema ese trasero

Lo tengo que castigar, ma

-

No estamos en la cama, pero tú imagina (Eh)

El tremendo desastre que se formaría

Llevamos to'a la noche bailando

Y que te toque te está gustando

Yo lo sé, algo me dice que hoy te hago mía

No estamos en la cama, pero imagina (Eh)

El tremendo desastre que se formaría

Llevamos to'a la noche bailando

Que te toque te está gustando

Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía

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Fuente: Genius