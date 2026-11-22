Rosalía elogia la nueva canción de Rauw Alejandro con Myke Towers: "Ok banger"
Rosalía ha desatado la locura en redes sociales al comentar un vídeo de Rauw Alejandro en TikTok. La española ha querido mostrar su entusiasmo ante el estreno de Tremendo desastre, la nueva colaboración del puertorriqueño con Myke Towers.
Qué pasó entre Rauw Alejandro y Rosalía: el motivo de su ruptura
Rosalía y Rauw Alejandro mantuvieron una historia de amor entre 2019 y 2023, llegando incluso a comprometerse. La boda nunca se celebró y, desde entonces, la relación entre la española y el puertorriqueño parecía tensa... hasta ahora.
Este domingo 22 de noviembre, Rosalía ha publicado un comentario en un vídeo de Rauw Alejandro en TikTok. Las imágenes muestran al cantante bailando su recién estrenada canción con Myke Towers, Tremendo desastre; un tema que la española ha querido elogiar con solo dos palabras: "Ok banger".
"Banger" es un término inglés que se utiliza cuando quieres decir que una canción es un temazo o es muy pegadiza. Y parece que eso es precisamente lo que ha querido decir Rosalía con su comentario, asegurando que le gusta el nuevo tema de Rauw Alejandro con Myke Towers.
Esta interacción entre ambos ha sorprendido sobremanera a los seguidores de ambos artistas. De hecho, los comentarios del vídeo en TikTok están llenos de usuarios preguntando si es real que la española ha escrito "ok banger" o si es un montaje. Sin embargo, tal y como hemos comprobado en Europa FM, es real: el comentario pertenece a la cuenta oficial de Rosalía y ya suma miles de 'me gustas'.
Así suena 'Tremendo desastre'
Rauw Alejandro y Myke Towers vuelven a colaborar en Tremendo desastre, un tema de reguetón perfecto para bailar de fiesta que aborda el tema de la seducción: "No estamos en la cama, pero imagina / El tremendo desastre que se formaría / Llevamo' to'a la noche bailando / Y que te toque te está gustando / Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía", dice el estribillo.
Letra de 'Tremendo desastre'
No estamos en la cama, pero tú imagina
El tremendo desastre que se formaría (Uh)
Llevamos to'a la noche bailando
Y que te toque te está gustando
Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía
No estamos en la cama, pero imagina
El tremendo desastre que se formaría
Llevamos to'a la noche bailando
Que te toque te está gustando
Yo lo sé, algo me dice que hoy te hago mía
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Hoy de ti me quiеro adueñar
Mami, mándame una señal
¿Quе cuánto me gusta'? Ven, que yo te voy a enseñar
Contigo no he para'o de soñar
Vamo' a hacerlo realidad, tú tiene' la habilidad
De ser mi debilidad, como ola, viene y va
Si estuviéramo' en la cama, la dejara to'a mojá'
Por la forma en que me baila' te lo quiero acomodar (¡Yah!), -ar
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Tú saliste pa' perrear, pa' guayar (Wuh)
La felina me quiere cazar (Uh-wuh), yeah
Tú saliste pa' perrear y bellaquear
Es que lo nuestro tiene que pasar (Wih)
Si la noto con deseo, me le pego por el cuello
En otro lado podemo' estar (Tra; Rauw)
En la disco bailoteo, qué problema ese trasero
Lo tengo que castigar, ma (Uf)
-
No estamos en la cama, pero imagina
El tremendo desastre que se formaría (¡Yah!)
Llevamo' to'a la noche bailando (¡Yah!)
Y que te toque te está gustando
Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía (Ra-Rauw)
-
Ojalá el momento, ma, se frisee
Porque cerca de tu cuerpo me calenté (Wuh)
Y al mismo tiempo los dos conectamos (Wuh)
Como si de siempre habláramos
Mami, ¿en qué estamo'? (Ah)
Si ya en otra vida chingamo' tú y yo (¡Yah!)
-
Tú saliste pa' perrear, pa' guayar
La felina me quiere cazar (Uh-wuh)
Tú saliste pa' perrear, pa' bellaquear
Es que lo nuestro tiene que pasar (Wih)
Mirándote con deseo, yo me pego por tu cuello
En otro la'o podemo' estar
En la disco un bailoteo, qué problema ese trasero
Lo tengo que castigar, ma
-
No estamos en la cama, pero tú imagina (Eh)
El tremendo desastre que se formaría
Llevamos to'a la noche bailando
Y que te toque te está gustando
Yo lo sé, algo me dice que hoy te hago mía
No estamos en la cama, pero imagina (Eh)
El tremendo desastre que se formaría
Llevamos to'a la noche bailando
Que te toque te está gustando
Yo lo sé, y algo me dice que hoy te hago mía
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Fuente: Genius