Local de Ensayo Europa FM se empapa del otoño con Veintiuno , que no han tardado en captar la energía de su público desde la sala La Movida Madrileña, y le ha regalado anécdotas de sus giras, de su último disco y de cómo conocieron a Amaia Montero. Todo ello cantando y tocando hits como La vida moderna , La Toscana y Troya .

"Nos han dicho que es rollo distendido como un ensayo, y al menos hemos venido vestidos, que es algo que no siempre pasa en los ensayos", ha bromeado Diego Arroyo nada más subirse a la tarima de la sala La Movida Madrileña con el resto de Veintiuno. Y con las bromas como forma de conectar con los espectadores, la banda ha dado inicio a un Local de Ensayo Europa FM cargado de diversión.

El grupo se va de gira muy pronto a México, así que este jueves 19 de noviembre se ha dado un ensayo totalmente real. "En los ensayos no solemos afinar, ni en los bolos", ha bromeado el vocalista.

"En los ensayos no solemos afinar, ni en los bolos"

La experiencia musical ha comenzado así con La ruina, con Diego a la guitarra y voz, Yago también delante del micrófono y cuerdas, al igual que Rafa. Mientras, Pepu en la caja. Todos ellos demostrando que cualquier directo los hace grandes.

Anécdotas sobre lesiones y sus ensayos privados

Las lesiones forman parte de su carrera, y así lo han contado antes los fans más acérrimos, pegados a la tarima. "Yo una vez le hice una zancadilla a Diego", ha contado Yago, lo que ha dado paso al listado de fracturas de Diego. "Me he hecho esguince de tobillo, tengo dos meniscos rotos y un edema de tibia", ha detallado el cantante, entre muchas otras.

De hecho, ha contado que lo disimula muy bien ante sus fans: "Me habéis visto saltar del escenario con todo eso... Hubo un momento en el que no podía correr, que me gusta mucho". Los músicos han bromeado entonces con que hubo un momento en el que había una porra sobre qué pie se iba a lesionar el cantante.

Veintiuno en Local de ensayo Europa FM | Lucía Ortega

¿Cómo es el local de ensayo de Veintiino? Es "una habitación" de casa de Rafa, y se dan durante el día. "Si pillamos un local por horas nos descalzamos, pero no llegamos a... ¿sabes?", ha dejado leer Yago entre líneas, sin perder el tono de humor de toda la experiencia.

Diego está tocado de la voz, pero entre todos han compartido el truco para solucionarlo: "Poner un cartel para que se calle". Y es que Arroyo asume culpa y responsabilidad de la afonía: "El problema soy yo, así que que nadie me dé conversación".

Conocieron a Amaia Montero prácticamente desnudos

Veintiuno está siendo uno de los teloneros de la gira Tantas cosas que contar de La Oreja de Van Gogh, y han dejado a los fans boquiabiertos al relatar su primer encuentro con Amaia Montero. "Un día estábamos en calzoncillos ensayando en el camerino y entró Amaia Montero, así es como la conocimos. Parecía mucho menos sorprendida de ver a cuatro hombres desnudos que nosotros de conocerla", ha detallado el cantante ante las risas de los espectadores.

"Un día estábamos en calzoncillos ensayando en el camerino y entró Amaia Montero"

A raíz de esta anécdota, Veintiuno ha improvisado para cantar Rosas del grupo vasco. El público le ha seguido con sus palmas, emocionados por el momentazo. Pero pronto han continuado con su repertorio al cantar Troya, primero con Diego casi en solitario y después con toda la banda dándolo todo, al igual que los espectadores, aglomerados a tan solo unos centímetros de los músicos.

Veintiuno ha contado de dónde viene ese jueguito continuo con los fans con sus canciones, sobre todo el de la canción Troya. "Gorka [el productor] y yo fuimos a grabar un acústico de mitología, y el día que elegimos para grabar era el día del apagón. Tardamos media tarde en encontrarnos porque los móviles no iban. Lo que acabó sucediendo es acabar riéndonos de todo lo que podemos... Y de ahí nació la frase 'ven y subimos hasta el planetario y nos reímos de la gente que es feliz', por eso pensamos en invitar a la gente a planetario", ha desvelado Diego. Pese a la policía que pasó por ahí, no hubo desalojo, lo que lo convierte en un día de lo más especial en sus carreras.

Veintiuno en Local de Ensayo Europa FM | Lucía Ortega

Mientras en la casa de Rafa se ensaya -quien también es productor, diseñador de sonido y hace merchandising-, Pepe hace las cuentas y "dirige las vidas" del resto del grupo. Yago se encarga sobre todo del merchandising, y lo compagina ahora con su faceta de padre. "En cuanto pueda, el chiquillo ya estará cargando la furgoneta", ha bromeado el guitarrista. "Somos un grupo de amigo que se organiza un poco, pero a nivel musical" , ha comparado Pepe.

Tras dudar sobre cuál iban a cantar a continuación, se han decantado por interpretar La Toscana, haciendo bailar a toda la sala. Antes de que terminara la canción, Diego ha contado que este fue el primer tema que sonó en la radio, y fue desde Europa FM. El artista también ha aprovechado para saludar al equipo y hasta a su hermano, presente en la sala.

"Cuando un compañero se equivoca hay que hacer ruido", ha contado Yago al ver cuchichear a los otros miembros del grupo. Pero en un Local de Ensayo Europa FM hay espacio para todo, lo que ha hecho divertirse más aún a la banda. Cuando hay errores en directo, suele ser Diego el protagonista, porque es el que más se pierde, y hace cantar al público, prueba todos los tonos para coger el correcto...

Pero en esta experiencia la espontaneidad ha sido la protagonista, y el público ha dejado claro que lleva bien "la ansiedad de no tener cobertura" gracias a la presencia y el carisma de Veintiuno.

Sus charlas con Iván Ferreiro

El último baile de delirio y equilibrio es su último disco, repleto de colaboraciones. Y han contado alguna anécdota. "Iván Ferreiro dice que toca gratis, que le pagan por salir de su casa, ir en coche... Que la hora que toca la regala", ha expuesto Rafa. Y es que Veintiuno ha defendido que es "un lujo" currar como artista, lo malo es lo "mucho que tiene de esperar" hasta que se da el show.

"Te sorprendería lo agudo que llega Diego", ha desvelado Rafa también cuando se ha hecho referencia a su colaboración con Malmö 040.

Veintiuno en Local de ensayo Europa FM | Lucía Ortega

Más allá de sus colaboraciones, entre sus referentes se encuentra Arde Bogotá, y el grupo le ha dedicado unas bonitas palabras a su último disco, por "no ser conservador".

Tras un parón improvisado en una intro por el que han bromeado con el público, los músicos han vuelto a empezar a tocar Dopamina con las palmas de todos los presentes.

Así, han salido en escena las versiones que hizo la banda durante la pandemia de 2020, y los músicos se han arrancado con una cover de Y si veo a tu mamá de Bad Bunny, con la letra del tema a mitad.

Y, para despedirse a lo grande, Veintiuno ha cantado seguidas Pide un deseo por mí y La vida moderna, haciendo que la energía fuera in crescendo en este final hasta desbordarse. Dos temazos que han cerrado un Local de Ensayo Europa FM lleno de divertida improvisación y de sintonía con el público.