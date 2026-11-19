Estopa por fin estrena su histórica maqueta este viernes 20 de noviembre bajo el título La Maketa, un proyecto que recupera aquellas canciones que los hermanos David y José Muñoz grabaron en los años 90. Aquella cinta se filtró y fue extendiéndose por todo el país de casete en casete... hasta ahora.

La Maketa de Estopa está formada por dos discos separados. El primero incluye diez canciones grabadas en directo en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona con todos los músicos tocando a la vez, como se hacía antes. De ellas, siete canciones son de la maqueta original —como Bicho raro o Incendio—, mientras las tres restantes son temas inéditos de aquella época que los hermanos Muñoz nunca grabaron —Andar, Mentiras piedras y El llanto del poeta—. Este disco sale a la luz en formato físico y en digital.

El segundo disco recupera las grabaciones originales de 1998, siendo esta la primera vez que las 27 canciones de la maqueta se editan oficialmente desde "la cinta madre", como así la describe Estopa en su entrevista con Europa FM. De momento, este CD solo está disponible en formato físico porque la versión digital llegará en una segunda fase.

"La cinta que encontró mi madre es la cinta madre. De ahí se hicieron grabaciones de grabaciones e iban perdiendo mucha calidad. Esta tampoco suena de la hostia, pero suena mucho mejor que lo de Internet", nos explica José. "No entiendo a mi yo de pasado. Es un adolescente muy tremendo, muy intrépido", añade David sobre las canciones de la maqueta, entre las que se incluyen éxitos como Cacho a cacho, Como camarón, El del medio de los chichos, La raja de tu falda, Tu calorro o Ya no me acuerdo, entre otros.

Las canciones del Disco 1

1 - Incendio

2 - La cosa está mu mala

3 - Bicho raro

4 - Sentir diferente

5 - Me irrito

6 - Princesa

7 - Andar

8 - Mentiras piedras

9 - Miriam

10 - El llanto del poeta

Canciones del Disco 2