¡Que vivan los novios! Miley Cyrus y Maxx Morondo han celebrado su anticipada boda este sábado 21 de noviembre en Palm Springs (California). Los músicos estadounidenses se han dado el 'sí, quiero' ante la presencia de aproximadamente cien invitados, entre los que destacan miembros de la familia de la cantante de Flowers: su madre Tish Cyrus, su padre Billy Ray Cyrus, su hermana Noah Cyrus y más.

TMZ ha publicado un vídeo de la ceremonia de boda, donde se aprecia cómo Miley Cyrus se limpia una lágrima en el altar. Las imágenes también revelan "un impresionante vestido de novia con la espalda descubierta, mangas y una larga cola, mientras está bajo una estructura cubierta de rosas blancas en la antigua casa de Frank Sinatra en Palm Springs", destaca el portal. Por su parte, Maxx Morando luce un traje de color negro.

Durante la lectura de sus votos, Miley Cyrus ha sacado un pañuelo ante la emoción y el oficiante de la boda ha bajado la altura del micrófono para que Maxx Morando leyera sus votos.

Horas antes de la boda, la pareja estadounidense celebró una cena de ensayo con familiares y amigos en un restaurante de la zona, donde ofrecieron filete mignon, raviolis de langosta y otros platos.

Billy Ray Cyrus, uno de los invitados

Billy Ray Cyrus ha acudido a la boda junto a su prometida, la actriz británica Elizabeth Hurley.

Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus estuvieron muchos años distanciados tras el divorcio de los padres de la cantante. Sin embargo, ambos artistas se reconciliaron en mayo de 2025, cuando Miley confesó a The New York Times que probablemente asumió el dolor de su madre como algo propio y que ahora le resultaba más fácil perdonar.

La segunda boda de Miley Cyrus

Esta no es la primera vez que Miley Cyrus contrae matrimonio. En 2012, se comprometió con el actor australiano Liam Hemsworth. En 2013, la pareja postergó la boda y, pocos meses después, rompieron.

Ambos retomaron su romance en 2016. En diciembre de 2018, tras diez años de relación intermitente, se casaron en una ceremonia familiar. Solo ocho meses después, en agosto de 2019, se separaron definitivamente y Hemsworth presentó una demanda de divorcio.

Quién es Maxx Morando

Maxx Morando tiene 28 años, nació en Los Ángeles y forma parte del grupo Liily como batería, aunque también sabe tocar la guitarra. Entre 2015 y 2018, el músico fue integrante de la banda The Regrettes.

Liily es una agrupación musical de rock formada en 2016. Aparte de Maxx Morando, los otros tres miembros son el líder Dylan Nash, el guitarrista Sam De La Torre y el bajista Charlie Anastasis. En 2022, el grupo participó en el especial Miley's New Year's Eve Party de la NBC. Su canción más conocida es Toro, incluida en su EP I Can Fool Anybody in This Town (2019).

Maxx Morando no solo está unido a Miley Cyrus en lo personal, sino también en lo profesional. El músico ha participado en los tres últimos álbumes de la estadounidense: Endless Summer Vacation (2023), Something Beautiful (2025) y Bass Persuades (2026).

En este último disco se incluye una canción de Miley dedicada a Maxx: Let's Get Married —en español, "casémonos"—. El videoclip muestra la preciosa sintonía entre ambos, mientras la letra anticipó su boda: "Casémonos / Estoy teniendo visiones de blanco / [...] / Convertiré tus brazos en mi cama / Entonces dijo: 'Cariño, ¿qué hice para merecerte?'".

Miley en el videoclip de 'Let's Get Married' | YouTube @miley

Maxx Morando mantiene un perfil bajo a nivel mediático, priorizando su carrera musical sobre su romance con Miley Cyrus. De hecho, su perfil de Instagram suma 67,8 mil seguidores y 20 publicaciones, en las que apenas aparece su rostro.

Se conocieron en una cita a ciegas

Miley Cyrus y Maxx Morando habrían iniciado su relación a finales de 2021, ya que su primera aparición pública fue en el desfile de moda "Love Parade" de Gucci en Los Ángeles, celebrado en noviembre de 2021.

¿Y cómo surgió el amor? Según desveló la propia cantante, todo empezó con una cita a ciegas. "Nos pusieron en una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él. Pensé: 'Lo peor que podría pasar es que me vaya'", dijo en 2023 para British Vogue.

Maxx Morando y Miley Cyrus, en la premiere de 'Avatar: Fuego y ceniza' | Kevin Winter / WireImage / Getty Images

"Para nosotros, nuestra privacidad y mantener las cosas en pequeño ha sido algo que me sorprende que realmente haya podido tener, y el poder tener más opciones", declaró Miley para People al conocerse su compromiso. La artista también confesó a Good Morning America que Morando le pidió matrimonio durante un viaje a Asia.