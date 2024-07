La versión explícita de 'Mayores' que Becky G y Bad Bunny no lanzaron por ser "muy fuerte"

Allá por 2017 algunos sectores sociales se llevaron las manos a la cabeza con la letra picante y explícita de Mayores, la colaboración de Becky G y Bad Bunny.

Mensajes como 'me gustan más grandes, que no me quepan en la boca' o 'en la cama te duro lo que él no dura' no sentaron bien a todo el mundo, llegando incluso a pedirle que cambiara la letra cuando ella fue a actuar ese año a Operación Triunfo. Fuera como fuera, el single se convirtió en un bombazo y a día de hoy sigue siendo uno de los temas urbanos más populares.

¿Y qué pasaría si dijéramos que existe una versión más explícita todavía? La estadounidense lo ha revelado en una entrevista con Nude Project, donde ha precisado que en aquel entonces Bad Bunny todavía no era "el artista global que es hoy, sino el Bad Bunny de Puerto Rico".

"Muchos no lo saben y yo no sé si todavía lo tengo, pero hay una versión de Mayores con un verso muy fuerte de Bad Bunny", ha comenzado diciendo entre risas, añadiendo que "tuvieron que cambiar la letra un poco".

Al final, ha contado cuál era este polémico verso: "En tu cara". "El verso suyo que escuchamos hoy es todavía icónico", ha zanjado Becky G.

Del mismo modo, la cantante ha querido elogiar a su compañero porque aprendieron el uno del otro: "Yo pude encontrarme de nuevo en la música urbana y él llegar al mundo más pop y mainstream. Fue un intercambio tan poderoso y bonito que después de eso él explotó".