Becky G y Natti Natasha conquistan el Festival de Coachella cantando 'Sin Pijama' (con beso incluido)

Becky G es una de las artistas latinas que participan en el Festival de Coachella 2023.

La cantante ya actuó en este evento en el año 2022 junto a Karol G como artista invitada, pero en esta ocasión forma parte del cartel del festival con su propio show en solitario.

Becky G ha interpretado distintos temas de su repertorio entre los que no podía faltar Singing in the shower, Mayores o Fulanito.

Y de quien tampoco se ha olvidado ha sido de una de sus grandes amigas de la industria, Natti Natasha, a la que ha invitado a subir al escenario junto a ella para interpretar su exitosa colaboración Sin Pijama.

Durante el show, las artistas se dieron un beso, y los fans han denunciado que la relización del evento cambió las cámaras para no emitir ese momento, tachando al festival de homófobo, pero que los asistentes si lograron captar con sus teléfonos y publicaron en redes sociales.

Se desconoce si se trata de una casualidad o si se sabía que las artistas se iban a besar y decidieron no emitirlo.