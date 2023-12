Benidorm Fest 2024: en directo la presentación de todas las canciones candidatas a Eurovisión

Angy Fernández confiesa sus miedos en 'Sé quién soy'

"Quería hacer una canción que reflejase los momentos que he pasado en la música. Ahora venzo los miedos y me presento al Benidorm Fest. No había un lugar mejor para volver a la música. Es un sitio donde puedo ser yo", asegura la artista, muy sonriente y feliz por enseñar al mundo el tema con el que quiere representar a España en Eurovisión.

