Beyoncé defiende a Lizzo tras ser demandada por acoso sexual: "Te quiero"

Avanza de forma sigilosa la demanda de tres exbailarinas de Lizzo contra la cantante por acoso sexual y bodyshaming.

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez presentaron hace un par de semanas una denuncia en Los Ángeles. Entre algunos episodios, relataron que la intérprete de Water me las había obligado a acudir a un club de striptease en Ámsterdam y tocar a las artistas, así como coger dildos de sus vaginas.

Lizzo se pronunció pocos días después desmintiendo cualquier acusación y criticando a estas extrabajadoras por "poca profesionalidad". "A veces tengo que tomar decisiones complicadas pero nunca es mi intención hacer sentir a nadie incómodo o poco valorado como un aparte importante de mi equipo"", dijo.

"No estoy aquí para hacerme la víctima, pero también se que no soy la villana que han pintado las personas y los medios estos días atrás. Soy muy abierta con mi sexualidad y con expresarme pero no puedo aceptar ni permitir que la gente lo use para convertirme en algo que no soy", aseguró.

Fueron muchos los que no la creyeron y parece que una de ellas fue Beyoncé, o al menos no quiso apoyar públicamente a la estadounidense. En un concierto en Boston el 2 de agosto, se saltó el verso de Break my soul (The queens remix) en el que incluye a la acusada por presunto acoso. La frase dice 'Badu, Lizzo, Kelly Rowl' (you know you can do it)', pero ella cambió la letra y mencionó cuatro veces a Erykah Badu.

Beyoncé cambia de opinión y apoya a Lizzo

Han pasado dos semanas y parece que la Queen B ha cambiado de opinión y vuelve a estar de lado de Lizzo. Durante un show en Atlanta, ha vuelto a interpretar esta canción y no solo sí ha mencionado el nombre de la artista, sino que le ha mandado un mensaje muy especial.

"Te quiero, Lizzo", ha exclamado.

Todavía no hay fecha para el juicio de las tres exbailarinas de Lizzo contra la cantante.