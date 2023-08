Beyoncé elimina la mención a Lizzo en 'Break my soul' tras la denuncia por acoso sexual

Lizzo está acusada por tres de sus exbailarinas de acoso sexual, creación de un ambiente de trabajo e incluso ridiculización de sus cuerpos. Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez presentaron este martes una demanda en Los Ángeles contra la cantante y su capitana de baile Shirlene Quigley.

NBC ha publicado la denuncia en su totalidad y el episodio que más ha destacado es lo que sucedió en un club de striptease en Ámsterdam. Según las extrabajadoras, fueron obligadas a tocar de forma poco respetuosa a las artistas que estaban haciendo su show, coger los dildos que estaban lanzando desde sus vaginas y atrapar con la boca los plátanos que tenían en el mismo orificio.

Al ser la principal acusada, la intérprete de Juice no se ha pronunciado sobre esto pero la opinión pública no ha visto con buenos ojos estos hechos y han reaccionado, obligando a los cantantes a posicionarse. La primera que ha dejado claro su opinión es Beyoncé durante un concierto en Boston.

Como parte de su Renaissance Tour, la estadounidense está haciendo un recorrido por sus temas clásicos y los nuevos. Uno de ellos es el llamado 'remix de reinas' de Break my soul, en el que se incluye el nombre de varias mujeres artistas importantes para ella como Madonna, Rosetta Tharpe, Solange Knowles, Grace Jones y Lizzo entre muchas otras.

Los asistentes a este concierto se quedaron la boca abierta cuando Beyoncé se saltó el verso en el que incluye a la acusada por presunto acoso. La frase dice 'Badu, Lizzo, Kelly Rowl' (you know you can do it)', pero ella cambia la letra y menciona cuatro veces a Erykah Badu.

De qué están acusando a Lizzo

Las acusaciones de las supuestas víctimas, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, van más allá y son todavía más concretas.

Hacer trabajar demasiado a los bailarines, obligándoles a llevar a cabo un ensayo "insoportable" de 12 horas. Aquellos con los que estaba "insatisfecha" serían despedidos y enviados a casa.

Despedir a una bailarina tras defenderse de la insinuación de que el grupo bebía antes de las actuaciones.

Hacer un comentario "ligeramente velado" relacionado con el aumento de peso de una bailarina y luego despedirla por grabar una reunión mientras sufría una afección ocular.

y luego despedirla por grabar una reunión mientras sufría una afección ocular. Obligar a una bailarina a tocar el pecho de una mujer en un club de striptease a pesar de que la bailarina se opuso.

en un club de striptease a pesar de que la bailarina se opuso. Hacer trabajar a sus bailarinas en un bar de cabaret nudista sin revelar los detalles de la actuación.

Es pronto todavía para conocer qué va a suceder ahora con la demanda de Lizzo y si finalmente se demostrará que sus tres exbailarinas tienen razón o no.