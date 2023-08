Lizzo se pronuncia por primera vez tras las acusaciones de acoso sexual y bodyshaming: "No soy la villana que han pintado"

En los últimos días la reputación de Lizzo se ha visto manchada por unas graves acusaciones que han incendiado Internet.

La cantante ha sido demandada este martes por tres de sus exbailarinas -Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez - ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por presunto acoso sexual y creación de un ambiente de trabajo hostil, según ha publicado en exclusiva la NBC.

"[Lizzo] comenzó a invitar a sus bailarines a turnarse para tocar a los artistas desnudos, atrapar los consoladores lanzados desde las vaginas de los artistas y comer plátanos que sobresalían de las vaginas de los artistas. Tras esto, comenzó a presionar a Arianna Davis para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas", ha afirmado el medio.

La cantantetambién ha sido acusada de bodyshaming, algo bastante desconcertante ya que ella siempre ha intentado trasnsmitir un mensaje body positive e incluso llegó a plantearse dejar las redes sociales por recibir mensajes negativos contra su cuerpo.

La intérprete de Juice se ha prounciado por primera vez sobre estas acusaciones en un conundente comunicado a través de Instagram.

"[...] Usualmente elijo no responder a falsas alegaciones, pero estas son demasiado difíciles de creer e indignantes como para no abordarlas. Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional [...] A veces tengo que tomar decisiones complicadas pero nunca es mi intención hacer sentir a nadie incómodo o poco valorado como un aparte importante de mi equipo", ha comenzado expresando.

"No estoy aquí para hacerme la víctima, pero también se que no soy la villana que han pintado las personas y los medios estos días atrás. Soy muy abierta con mi sexualidad y con expresarme pero no puedo aceptar ni permitir que la gente lo use para convertirme en algo que no soy. No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Se lo que se siente que te hagan sentir avergonzada por tu cuerpo [bodyshaming] a diario y absolutamente nunca criticaría a alguien o lo despediría por su peso", ha segurado.

Finalmente la cantante se ha mostrado agradecida con quien ha estado a su lado durante estos días complicados: "Estoy dolida pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea eclipsado por esto. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado para levantarme durante este momento difícil".

El post se ha llenado de comentarios tanto defendiendo a la artista como creyendo que las acusaciones son reales.