Billie Eilish regala un acústico de 'Your Power' junto a su hermano Finneas

La cuenta atrás para que el nuevo disco de Billie Eilish vea la luz ha comenzado. Happier Than Ever llega como una especie de caleidoscopio a través del que podemos ver a la cantante con una luz diferente. En los temas que ya ha lanzado (Your Power, Lost Cause y NDA) se palpa una energía distinta. Continuan las experiencias personales, pero lejos del oscurantismo de When we all fall asleep, where do we go?, este disco se presupone más lúcido. No solo porque la cantante se ha teñido de rubia, sino que ella misma es capaz de relatar sus experiencias negativas desde la óptica de la superación.

Así, la cantante ha querido deleitar a sus seguidores con un formato acústico y en directo junto a su hermano Finneas en el que han grabado una versión de Your Power, un tema donde la cantante explora el mundo de las relaciones desde el estatus del poder.

La cantante no necesita ninguna floritura para conseguir buenos datos. El vídeo, en el que vemos a los hermanos subidos en un par de taburetes junto a dos micrófonos y un guitarra -que toca él-, ha conseguido dos millones de visualizaciones en apenas 24 horas.