Billie Eilish y su fallida estrategia de llevar ropa holgada: "No funcionó"

Según ha explicado en una entrevista en Vogue Australia, había una estrategia detrás de las sudaderas y prendas anchas de Billie Eilish, pero no fue efectiva.

"No funcionó"

La joven de 19 años ya habló de ello en 2019 en un anuncio de Calvin Klein en el que aseguró que no quiere que todo el mundo sepa todo sobre ella. "Por eso llevo prendas holgadas. Nadie puede opinar porque no han visto qué hay debajo, ¿sabes? Nadie puede decir ‘está muy delgada’, ‘no lo está’, ‘tiene el culo plano’ o ‘lo tiene gordo’. Nadie puede decir nada porque no lo saben", dice en el spot.

El problema es que no le funcionó y así lo ha contado en Vogue Australia. La cantante de Los Angeles explica en la entrevista que su táctica no funcionó, ya que es inevitable que la gente tenga opiniones sobre el cuerpo de los demás. Además resulta duro tratar de ocultar algo tanto tiempo y más siendo una persona conocida.

"Es mucho trabajo tratar de controlar la imagen y solo puedes hacerlo hasta cierto punto, porque la gente va a pensar lo que sea que piense", dice la cantante, que el día 30 de julio publica su segundo disco, Happier than ever. Además añadió: "Ha sido de vital importancia tener la imagen que quiero y tratar de que me vean como quiero que me vean".

"Por supuesto, no funcionó. Es realmente difícil controlar la narrativa en una posición como la mía. Realmente no puedes controlarlo tanto, pero puedes intentarlo", apunta en la publicación.

Portada 'Vogue UK'

Billie Eilish sorprendió a todos sus fans en mayo de 2021 cuando fue portada de la revista Vogue UK con un look totalmente distinto a lo que acostumbramos a ver en ella. En el titular declaraba: "Todo se trata de lo que te haga sentir bien". En esa ocasión, la artista dejó a un lado la ropa ancha y posó con varios conjuntos de lencería ajustada y sexy.

Sobre esta publicación habla en la entrevista con Vogue Australia: "Vi una foto mía en la portada de Vogue de hace un par de años con ropa enorme junto a la nueva portada, la frase sería: "Eso se llama crecimiento".

Su nuevo disco: 'Happier than ever'

Billie Eilish estrenó el 9 de julio su canción NDA, cuyo videoclip ha asegurado que es uno de sus favoritos. El 30 de julio lanzará su segundo disco Happier than ever.

Billie Eilish y la camiseta de tirantes

Billie Eilish tomó conciencia de que no podía controlar lo que se escribía y decía de ella hace ya mucho. En junio de 2019, tras grabar el anuncio de Calvin Klein, la cantante de aún 17 años se convirtió en noticia por esta camiseta que dio pie atodo tipo de comentarios que cosifican a una menor de edad.