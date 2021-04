Billie Eilish, estrangulada por una serpiente en el videoclip de 'Your Power'

Con solo 19 años, Billie Eilish ha conseguido lo que a muchos artistas internacionales les ha llevado una carrera entera. Su primer álbum when we all fall asleep, where do we go? la erigió como una de las grandes compositoras de la década, ya que sus letras hablan de sensaciones tan angustiosas como los terrores nocturnos, la ansiedad o los ataques de pánico.

En su cuarto de adolescente y con la ayuda de su hermano Finneas, que produce la inmensa mayoría de sus temas, Billie Eilish comenzó a descubrir a la artista que lleva dentro y ahora, con su segundo álbum, se consagra como una auténtica estrella de la música.

"Intenta no abusar de tu poder"

El primer adelanto del segundo disco de la cantante es Your Power, un tema melódico, tranquilo y con esa dosis de lírica que Billie le pone a todo lo que hace.

"Esta es una de mis canciones favoritas de las que he escrito. Me siento muy vulnerable lanzándola porque la guardo muy cerca de mi corazón. Habla de muchas situaciones diferentes que todos hemos experimentado o sido testigo. Espero que pueda inspirar un cambio. Intenta no abusar de tu poder".

Con estas palabras, la cantante presentaba a sus seguidores la canción, que llega acompañada de un videoclip dirigido por la propia Billie muy sencillo pero cargado de significado. En él, vemos cómo una serpiente va estrangulando lentamente a la artista sin que la cantante haga nada para impedirlo. Una metáfora sobre esa sensación de asfixia que genera una traición.

Happier Than Ever: nuevo álbum para el mes de julio

Habrá que esperar hasta el 30 de julio para escuchar el tracklist entero del segundo disco de Billie, que aparece en su portada como si de un ángel caído se tratase. Una lágrima resbala por su mejilla y se rodea a sí misma con los brazos, como consolándose. A pesar de su optimista título (Happier Than Ever, más feliz que nunca) puede que el álbum sea todavía más introspectivo que el anterior, en el que la cantante vaciaba sus entrañas con una dosis de ira y venganza. Temas como bury a friend o bad guy son ejemplo de ello.

"Esta es mi cosa favorita de las que he creado y estoy tan emocionada y nerviosa porque lo escuches que ni siquiera puedo decírtelo. Nunca había sentido tanto amor por un proyecto como lo hago por este. Espero que sientas lo que yo siento", escribió en sus redes sociales en el post en el que desvelaba la portada del álbum.