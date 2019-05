BLACKPINK, el último fenómeno K-Pop, aterriza en Barcelona

En 2016 BLACKPINK revolucionaron el mundo del K-Pop con su música. Y, tras presentar 'Ddu-Du Ddu-Du', que se convirtió en uno de sus numerosos éxitos, llegó 'Kill This Love', con el que superaron su anterior éxito.

Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé siguen dispuestas a romper barreras y lo hacen con un concierto único en Barcelona, el 28 de mayo.

Tras triunfar en su país natal, Corea, BLACKPINK inició una nueva etapa en su carrera por Asia y Estados Unidos. Ahora, el cuarteto seguirá viajando y lo hará por Europa, con una gira que pasará por Londres, Berlín, París y Barcelona.

Vive una experiencia única con las entradas BLACK VIP y PINK VIP🔥 Su gira BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA] BARCELONA ya es una realidad

