'Bloody Mary', la canción de Lady Gaga que se ha hecho viral 10 años después de su lanzamiento gracias a 'Miércoles'

Las pataformas de streaming unidas al fenómeno de TikTok están haciendo virales temas de hace décadas. Acaba de ocurrir con Bloody Mary de Lady Gaga tras es estreno de Miércoles y ocurrión con Running up that hill de Kate Bush con el lanzamiento de Stranger Things .

Desde que existen internet y las redes sociales, cada vez es más probable que algo se haga viral, sin importar su conenido, procedencia o antiguedad. Esto último es lo que le ha pasado a Lady Gaga con su canción Bloody Mary que, 10 años después de su lanzamiento, se ha hecho viral gracias a un trend de la serie Miércoles en TikTok.

Miércoles es la nueva serie de Tim Burton cuya protagonista es Miércoles Addams, protagonizada por Jenna Ortega. La serie es un éxito desde su publicación, pues desbancó a Stranger Things batieno el record de visualizaciones el día de su estreno. Por eso no es de extrañar que en TikTok haya pasado algo parecido.

Durante uno de los episodios, la hija de la familia Addams hace un baile que encaja a la perfección con el tema de Lady Gaga, y millones de usuarios han comenzado a subir a la plataforma vídeos del baile de miércoles con la canción de la intérprete de Shallow, consigueindo así revivir este tema que hace una década que salió a la luz.

También en Stranger Thigns con Running up that hill

Parece que Miércoles y Stranger Things se van pisando los talones constantemente. Y es que además de ser las series más vistas de la plataforma de streaming, en la serie de ficción de los hermanos Duffer pasó algo parecido a lo que ha ocurrido con Bloody Mary de Lady Gaga.

En la parte 1 de la última temporada de la serie, Max utiliza una canción para evitar que Vecna se cuele en su mente y la mate. Se trata Running up that hill de Kate Bush, un tema estrenado en el año 1985 que logró colarse en las listas de éxitos de muchos países. Este suceso dejó atónita a la propia, Bush, que no dudó en agradecer a los fans por redes sociales.

Como ha ocurrido con la canción de Gaga, tras el lanzamiento de Stranger Things, la canción se hizo tremendamente viral en TikTok, donde sus usuarios hacían trends con la misma.

El sencillo logró alcanar el número 1 en las listas de Reino Unido 37 años después de su lanzamiento gracias al poder de las redes sociales unida al uso de esta en una exitosa serie vinculada a una plataforma de streaming.