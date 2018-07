Bonnie Mckee canta en acústico algunos éxitos que ha compuesto

Bonnie Mckee versiona California Gurls ,Teenage Dream, Dynamite,, Part of Me, Wide Awake, Last Friday Night, C'Mon y Hold It Against Me sacadas de su puño y letra.

Detrás de una cantante con éxitos hay una gran compositora. y Bonnie Mckee es una de ellas.

Conocida por trabajar con Max Martin y Dr. Luke y ser co escritora de grandes éxitos internacionales como California gurls o Teenage dream de Katy Perry, How we do (Party) de Rita Ora, C'Mon de Kesha, Dynamite de Taio Cruz o Hold it against me de Britney Spears, el pasado mes de junio esta compositora estadounidense lanzó American girl, la canción con la que pretende dar el salto como cantante a escala internacional.

Pero como no hay que olvidar el buen trabajo que ha hecho, Bonnie Mckee ha decidido interpretar en acústico algunos de los temas que ha compuesto para otros cantantes. En una actuación de casi cinco minutos podemos escuchar canciones como California Gurls ,Teenage Dream, Dynamite,Part of Me, Wide Awake, Last Friday Night, C'Mon y Hold It Against Me sacadas de su puño y letra.

Aunque la compositora tiene una voz muy similar a algunas de las cantantes para las que escribe sus temas como Kesha, Katy Perry o Britney Spears, aun se tiene que ver si se convertirá en otra popstar o la clave de su éxito está en componer para otros intérpretes.