Britney Spears asegura que no está trabajando en un nuevo disco: "Nunca volveré a la industria"

Britney Spears ha dicho basta. Seis meses después de que empezasen a circular los rumores que aseguran que está trabajando en un nuevo disco, la cantante de 42 años ha salido a negarlos y ha asegurado a través de Instagram que "la mayoría de las noticias son basura".

La intérprete de ...Baby One More Time se ha mostrado firme en su publicación y ha apuntado que no tiene intención de regresar a la industria de la música. "Nunca volveré", escribe la cantante, que señala que escribe por diversión y que le gusta trabajar para otras personas. "He escrito más de 20 canciones para otros artistas en los últimos dos años. Soy una escritora en la sombra".

Britney Spears acompaña su largo mensaje de una imagen del cuadro Salomé con la cabeza del Bautista del pintor italiano Guido Reni (1575 - 1642) y recuerda también que el libro La Mujer Que Soy se publicó con su consentimiento.

"Por ahí dicen que he llamado a no sé qué personas para escribir un disco. Esas noticias son basura. Nunca voy a volver a la industria musical. Cuando escribo, lo hago por diversión o porque escribo para otra gente. «Los que habéis leído mi libro, hay muchas cosas de mí que no sabéis. He escrito más de 20 canciones para otros artistas en los últimos dos años. Soy una escritora en la sombra y la verdad es que me gusta hacerlo de esta manera. La gente dice que mi libro ha salido ilegalmente sin mi aprobación y esto también está muy lejos de la verdad", dice el mensaje completo.

Los rumores sobre la posibilidad de un nuevo álbum de Britney Spears saltaron el pasado verano cuando el productor Caleb Stone compartió una foto en redes —luego eliminada— junto a Tor Erik Hermansen y Mikkel S. Eriksen asegurando que el proyecto estaba en marcha: "He pasado los últimos nuevo meses en los Alpes siberianos creando ritmos para el nuevo álbum de Britney Spears con los hermanos Stargate. Se viene cosas muy grandes".

Britney Spears publicó su último disco, Glory, en 2016, bajo la supervisión de su padre James Spears.