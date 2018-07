Calvin Harris estrena el vídeo de 'Thinking about you' con Ayah Marar

Calvin Harris ha escogido como octavo single de su exitoso disco 18 Months la canción Thinking about you, donde colabora la cantante jornada Ayah Marar . En el vídeo de presentación vemos una serie de historias sin conexión entre sí en el que el propio DJ aparece en una de ellas.

Calvin Harris sigue promocionando su álbum 18 Months y ya va por el octavo sencillo, noveno si contamos We found love, que ha sido compuesta únicamente por él y que también se incluye en el disco.

Tras I need your love con Ellie Goulding, Thinking about you es el tema escogido como nuevo single donde colabora la cantante jordana Ayah Marar.

El vídeo para promocionarlo es una serie de historias sin conexión entre ellas, donde vemos a Calvin Harris y Theo Hutchcraft de Hurts en una fiesta, a Ayah Marar siendo secuestrada en un barco, una historia entre dos chicas o a un chico peleándose con otro chico por su novia.

