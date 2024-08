El cambio de Taylor Swift en su segundo concierto en Londres que ha alertado del anuncio de 'Reputation TV'

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | GETTY

Taylor Swift es una caja de sorpresas, pero la cantante elige muy bien cómo jugar sus cartas. De hecho, sabe la expectación que genera al actuar hasta cinco veces este agosto en Londres.

La capital Británica es una de las ciudades más importantes de Europa, y la intérprete de Love Story le tiene mucho cariño, principalmente por la gran cantidad de compañeros de profesión que tiene de, al menos, este país.

Por ello, el 21, 22 y 23 de junio la artista actuó en Wembley, y dos meses después repite en el mismo estadio con cinco fechas: 15, 16, 17, 19 y 20 de agosto.

La cantante inauguró esta segunda ronda con nada menos que la aparición sobre el escenario se Ed Sheeran en la parte de las 'Surprise songs'.

Y en su segundo show la intérprete de Enchanted decidió cambiar uno de sus outfits. Taylor apareció sobre el escenario en la era Midnights con un nuevo body negro y blanco de brillantes, con lunas y estrellas de decoración. Un color que se identifica con su álbum Reputation.

Si bien este cambio de vestimenta ya supone todo un evento para los swifties, esta vez se potencia por lo que no han tardado en señalar los fans: de las veces más señaladas en las que Taylor usó un body llamativo en el set de Midnights fue el día antes de anunciar 1989 Taylor's Version, lo que ocurrió en 2023.

Por ello, la artista ha vuelto a hacer saltar las alarmas de de que esté más cerca que nunca el anuncio del nuevo álbum regrabado, Reputation Taylor's Versión. Y no habría mejor escenario que Londres para hacerlo.

Ed Sheeran sobre el escenario

Junto al británico, en su primera noche en Wembley este agosto Swift interpretó sus colaboraciones Everything Has Changed y End Game, además del éxito de 2014 de Sheeran Thinking Out Loud.

Esta visita se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del The Eras Tour de la artista.