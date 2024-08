Taylor Swift sorprende a sus fans cantando con Ed Sheeran en Londres

Taylor Swift se encuentra cerrando la etapa europea de su The Eras Tour. Los cuatro últimos conciertos de Taylor Swift en Europa están teniendo lugar en el estadio de Wembley de Londres y han arrancado el jueves 15 de agosto de 2024 con una gran sorpresa: la aparición del artista británico Ed Sheeran.

Popurrí a dúo

La estadounidense y el británico se unieron para cantar un popurrí de tres canciones: sus colaboraciones Everything Has Changed y End Game, además del éxito de 2014 del británico Thinking Out Loud. Estos dúos sucedieron como parte del tramo de surprise songs (canciones sopresa), que la estadounidense incorpora en cada pase del The Eras Tour.

Ambos son grandes amigos, y Taylor Swift no dudó en recordarlo cuando le presentó tras cantar: "Es uno de mis mejores amigos del mundo, hasta tal punto que siento que es un segundo hermano". Es más, no era la primera vez que la estadounidense contaba con él: ambos compartieron escenario durante su Red Tour de 2013.

Las reacciones en las redes

Como era de esperar, los swifties no han tardado en hacer eco de lo sucedido. Así, en la red social X se pueden leer mensajes como "búscate un mejor amigo que te mire de la misma forma en la que Ed Sheeran mira a Taylor Swift" o "simplemente la amistad de Ed Sheeran y Taylor Swift. Eso es. Ese es el tuit"

Así se conocieron

La amistad de Taylor Swift y Ed Sheeran surgió en 2012, cuando ella decidió ir a uno de sus conciertos con la letra de una de sus canciones escrita en el brazo. Al enterarse, Ed Sheeran habló con su manager diciendo que quería conocerla, y ambos pudieron encontrarse por primera vez. A partir de ahí nació una amistad y Everything Has Changed, su primera colaboración.

Con el paso de los años su amistad se fue fortaleciendo, hasta tal punto que Taylor fue la primera persona en escuchar su Thinking Out Loud antes de que saliese.