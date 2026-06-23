Camila Cabello lanza las primeras pistas de su próximo álbum

Camila Cabello no se anda con rodeos y, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, ha desvelado que se encuentra grabando junto a Aaron Dessner , productor conocido por haber trabajado con Taylor Swift y Gracie Abrams.

Camila Cabello vuelve a los ruedos. La artista lanzó su último álbum en 2024, y ahora ha compartido con todos sus seguidores de redes sociales que ya está creando nueva música.

El anuncio lo ha hecho mostrando cómo en vacaciones también se puede trabajar. "Viaje de verano a Long Pond", ha revelado la artista. Y es que este lugar es un conocido estudio de grabación en Hudson.

A través de imágenes en un carrusel que acompañaba la descripción, la intérprete de Havana ha confirmado no solo que está componiendo en Long Pond Studio, sino que está trabajando codo a codo con el dueño de las instalaciones, el productor Aaron Dessner, un profesional que suele darle una vuelta a los proyectos de las discografías de los artistas.

Dessner es miembro de la banda The National, pero en los últimos años ha destacado su faceta como productor en el pop alternativo. Ha trabajado junto a artistas como Taylor Swift, con quien produjo sus discos Folklore y Evermore, pero también con Gracie Abrams en The Secret of Us o Sara Bareilles.

Se trata de un productor que no busca el hit, sino la parte más vulnerable del artista a través de letras muy narrativas e instrumentación orgánica.

En el caso de Camila Cabello podría tratarse de un cambio rotundo respecto a su último proyecto, C, XOXO. Ese álbum fue el más arriesgado y experimental en su carrera, y contó con productores como El Guincho y Jasper Harris.

Aún así, todo apunta a que la artista seguirá alejada del pop más tradicional y seguirá explorando otras facetas en su próximo álbum.