La carta que enviaron a Taylor Swift para convencerla de participar en 'Toy Story 5': "No existe ninguna presión"

I Knew It, I Knew You es el título de la canción de Taylor Swift para la quinta entrega de Toy Story, que ya está en cines. Pero la historia detrás de esta colaboración es larga, y este viernes 19 de junio se han conocido nuevos detalles.

Según Forbes, la productora Jessica Choi ha hecho pública la carta que escribió a Taylor Swift para convencerla de que participara en la película con una composición original. En ella, la profesional desvela que la cantante se tomó su tiempo para aceptar el proyecto.

"Soy plenamente consciente de que Austin ya ha hablado contigo sobre escribir una canción original para la película, así que no existe absolutamente ninguna presión si decides que este no es el momento adecuado. Sin embargo, nos arrepentiríamos mucho si no te diéramos algo de contexto sobre la película y sobre el equipo que tanto nos ha costado construir", dice el segundo párrafo de la carta, escrita el 8 de septiembre de 2025.

Jessica Choi confiesa que ella misma dudó cuando le propusieron participar en el largometraje: "Históricamente había sido una franquicia centrada en personajes masculinos, pero después de leer el guion me di cuenta de que existía una oportunidad para cambiar eso".

Después de explicar que Toy Story 5 estaría centrada en la historia de Jessie, el texto termina así: "Nos inspira profundamente tu trayectoria abriéndote camino en una industria dominada por hombres y defendiendo tu espacio a través de la música. Creemos que, si Jessie no fuera un pequeño juguete, estaría igual de inspirada y también tendría el mundo entero en la palma de su mano. Me encantaría tener la oportunidad de conversar contigo. Si no es en esta ocasión, espero que sea pronto. ¡Felicidades por tu compromiso!".

La carta de Jessica Choi a Taylor Swift, traducida

8 de septiembre de 2025

Hola, Taylor:

Tuve el placer de conocerte durante un almuerzo cuando visitaste Pixar por 'All Too Well'. Es muy reconfortante conocer a alguien que resulta ser tan auténtica como esperabas, y sinceramente, eso fue lo que despertó nuestras esperanzas y sueños de colaborar contigo.

Antes que nada, soy plenamente consciente de que Austin ya ha hablado contigo sobre escribir una canción original para la película, así que no existe absolutamente ninguna presión si decides que este no es el momento adecuado. Sin embargo, nos arrepentiríamos mucho si no te diéramos algo de contexto sobre la película y sobre el equipo que tanto nos ha costado construir.

Hace tres años me uní al equipo de 'Toy Story 5' como alguien ajena a Pixar. Había pasado gran parte de mi carrera trabajando en grandes franquicias cinematográficas ('Thor: Ragnarok', 'Avatar', 'Cats'), por lo que mi objetivo entonces era trabajar con creadoras talentosas en producciones igualmente importantes centradas en una protagonista femenina. Dudé cuando me propusieron participar en 'TS5', ya que históricamente había sido una franquicia centrada en personajes masculinos, pero después de leer el guion me di cuenta de que existía una oportunidad para cambiar eso.

La franquicia 'Toy Story' siempre ha girado en torno a Woody y Buzz. Esta será la primera de las cinco películas en la que el foco principal sea Jessie, la vaquera yodelera, y su viaje para abrazar su singular y encantador estilo de liderazgo y personalidad.

Se hizo un enorme esfuerzo para formar un equipo alrededor de Jessie que pudiera hacer justicia a su historia. Entre los principales responsables creativos se encuentran nuestra editora principal, la supervisora de animación (la primera mujer en ejercer en solitario ese cargo en una película de Pixar en 30 años), nuestra responsable de personajes y nuestras supervisoras de vestuario digital e iluminación y sombreado. A pesar de las preocupaciones por alejarnos de una película de 'Toy Story' centrada en Woody o en Buzz, creemos que la historia de Jessie merece ser contada y contada bien.

Nos inspira profundamente tu trayectoria abriéndote camino en una industria dominada por hombres y defendiendo tu espacio a través de la música. Creemos que, si Jessie no fuera un pequeño juguete, estaría igual de inspirada y también tendría el mundo entero en la palma de su mano.

Me encantaría tener la oportunidad de conversar contigo. Si no es en esta ocasión, espero que sea pronto. ¡Felicidades por tu compromiso!

Jessica Choi

Productora