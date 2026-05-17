Laura Pausini y Camila Cabello sorprenden con una preciosa versión de 'Víveme' en Miami

Este sábado 16 de mayo, Laura Pausini ha cumplido 52 años y ha querido celebrarlo con un momento mágico. Durante su concierto en el Kaseya Center de Miami con la gira Io Canto World Tour, la artista ha invitado por sorpresa a Camila Cabello para cantar Víveme en italiano y español.

Así, ambas han fundido sus voces en una preciosa versión del tema de Pausini de 2004. Al terminar, la italiana le ha dedicado unas bonitas palabras a la cubana-mexicana-estadounidense: ¿Sabes qué? Cuando todas las personas que trabajan conmigo me preguntaron qué quería, les dije que no quería regalos de plástico. "Quería cantar con Camila", ha dicho.

Pausini le propuso la idea y ella aceptó sin dudarlo: "Para ti cualquier cosa. Eres una reina. Es un sueño para mí", ha comentado Cabello, asegurando que después de su actuación quería seguir disfrutando del resto del espectáculo como una espectadora más.

"Qué voz increíble tienes, muchas gracias, Camila", ha añadido Pausini al despedirse.