La canción de Amaia y Aitana ya tiene fecha de lanzamiento

Toma nota porque esto te interesa. La canción del nuevo disco de Amaia Romero, en la que colabora con Aitana, ya tiene fecha de lanzamiento. La de Pamplona lo ha confirmado en Instagram al publicar un adelanto del videoclip.

La canción que no quiero cantarte, nombre del tema, llegará el martes 10 de mayo y supondrá el reencuentro musical de las dos concursantes de Operación Triunfo 2017.

El vídeo dura escasos segundos y no hay ninguna voz. Solo se escucha un "un, dos, tres" al final, que se intuye es el punto de arranco de la colaboración.

Qué se sabe del nuevo disco de Amaia

El segundo disco de Amaia no tiene fecha pero ya hay bastantes datos que se pueden revelar de este trabajo más allá de la portada y contraportada. Ya se conocen los títulos de las diez canciones del álbum, que incluye una colaboración con Aitana (La canción que no quiero cantarte) y otra con Rojuu (Quiero pero no)..

Aitana presenta su colaboración sorpresa con Amaia // Instagram Stories

Las canciones del disco son:

Bienvenidos al show

Dilo sin hablar

La vida imposible

Yo invito

La canción que no quiero cantarte (ft. Aitana)

(ft. Aitana) Pesimista

Quiero pero no (ft. Rojuu)

(ft. Rojuu) La persona

Santos que yo te pinté (de Los Planetas)

(de Los Planetas) Yamaguchi

Tres de estas canciones ya están disponibles y también se han filtrado vídeos de la versión de la canción de Los Planetas Santos que yo te pinté. Aquí la puedes escuchar.

... y estos son los otros tres temas del disco de Amaia que ya se han publicado.

