Quién es Rojuu, el cantante con el que Amaia colabora en 'Quiero pero no''

Amaia y Rokuu en el videoclip de 'Quiero Pero No' // YouTube

Amaia está de vuelta. La artista de Pamplona presenta Quiero Pero No, una canción que interpreta con Rojuu y en la que colaboran Alizzz y Confeti de Odio. El tema, cuyo videoclip se grabó en el Hipódromo de Madrid, llega casi dos meses después del lanzamiento de Yo invito

Alizzz, con quien este verano lanzó el tema El encuentro, produce la canción escrita a cuatro manos. La letra de Quiero Pero No la firman Amaia, Alizzz, Confeti de Odio y Rojuu, un veterano de 18 años que promete dar mucho de qué hablar.

Quién es Rojuu

Rojuu, o Roc Jou Morales (Barcelona, 14 de marzo de 2003), es un cantante catalán que empezó como youtuber cuando era un niño. Abrió su canal en 2015, con 12 años.

"Desde los 10 años tenía muy claro cómo funcionaba internet y fui viendo que podía vivir de eso", contó en un reportaje con El País Semanal. Según este texto, a los 14 años ya ganaba algunos centenares de euros como youtuber hablando sobre música, a los 15 grababa canciones sobre drogas y suicidios y a los 18 ya es un veterano con suficiente dinero para independizarse y vivir de la música. El barcelonés, que en febrero inicia su gira, cuenta con cinco discos y 15 sencillos a sus espaldas, 16 si se cuenta la colaboración con Amaia.

Es el primer gran nombre con el que colabora, aunque Rojuu tiene un sueño. “Camela me parecen el Jesucristo de la música. ¿Una colaboración con ellos? Me muero. Si lo han hecho con Taburete… ¿Por qué no conmigo?”, aseguraba en una entrevista como Mondo Sonoro en 2019.

Esa entrevista sirvió a Rojuu para explicar por qué con 16 años hablaba así de la tristeza, el desamor y el suicidio. “Explicar el día a día en mi caso es básicamente ir al cole. ‘Hago clase de mates, menuda mierda’. Tiendo a explicar cosas tristes porque es un mundo más inmenso, astral, paranoico. Cuando me pongo triste me da fuerte y eso me da libertad de explorar nuevos mundos”, aseguró en el encuentro con motivo del lanzamiento de Bad Trip Camp, su cuarto disco, al que le siguió Roku Roku.

Ese éxito imparable y su no afición por los estudios, lo llevó a tomar una decisión el pasado enero. Rojuu (aún de 17 años) dejó el Bachillerato para centrarse en su carrera artística. Según le dijo el psicólogo a su madre, tiene “una superdotación artística” que no encaja en los cánones de la escuela.

Su madre es la directora de cine Laura Jou y su padre es el director de teatro Iván Morales. Están separados y Rojuu vive a caballo entre las dos casas. Le han puesto una condición para dejar de estudiar: hacer ejercicio.

Amante del manga, Rojuu dibuja comics y otro tipo de obras que comparte en Instagram.

Su estética llama la atención. En el videoclip de Quiero Pero No lleva las uñas cortas, pero ha llegado a llevarlas muy largas. "Como las uñas de una diva, de una princesa que no se puede dedicar a hacer tareas banales y necesita las manos para brillar", dice sobre este estilo que ha tenido consecuencias también en su cara. Algunas mañanas ha amanecido con heridas, que ha aprovechado para hacerse fotos en plan emo.

Rokuu, que siempre lleva chanclas, es amigo de la hermana de Rosalía. Pilar Vila Tobella, Pili, estaba en la sala Razzmatazz el día que Rojuu dio su primer concierto con 16 años. Pese a la presencia de directivos de distintas discográficas, Rokuu no quiso firmar con ningún sello. Su primer contrato ha sido con Sonido Muchacho, detrás de Carolina Durante, Sen Senra o Cupido.